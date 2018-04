CPK derrota Sporting e reentra na luta do título

O Chao Pak Kei venceu o Sporting de Macau, por 2-1, naquele que foi o jogo grande da jornada da Liga de Elite. Com este resultado, a formação comandada por Gil Paulista isolou-se na vice-liderança e reentrou na rota do título atrás do líder Benfica, que venceu a Polícia por 2-0 no encontro que abriu a jornada.

Pedro André Santos

Um golo no último minuto garantiu os três pontos ao Chao Pak Kei (CPK) frente ao Sporting de Macau, num duelo entre as duas equipas que até então partilhavam o segundo lugar da tabela classificativa. Os “leões” chegaram a estar na frente com um golo de Malachy Elu, logo a arrancar a segunda parte, mas Diego Patriota mostrou-se inspirado e conseguiu por duas vezes balançar as redes adversárias, a última das quais no último minuto de jogo.

“Foi um jogo difícil, acho que dificilmente vai ter um jogo parecido como esse, um jogo agressivo mas leal. Foi decidido no último minuto, já perdemos e empatámos jogos assim, hoje [sábado] tivemos a bênção de Deus para conseguir o golo da virada no último minuto”, disse ao PONTO FINAL Gil Paulista.

O treinador do CPK teceu ainda rasgados elogios ao adversário, considerando o Sporting uma “excelente equipa” que tem vindo a mostrar ser “uma surpresa positiva para o futebol de Macau”.

Este resultado permitiu ao CPK distanciar-se dos “leões”, com quem partilhavam a segunda posição da tabela, reacendendo as esperanças do clube na luta pelo primeiro lugar. “O título é uma realidade. Disse que se perdêssemos ou empatássemos ficaríamos um pouco distante porque o Benfica em momento algum deu chance para o segundo colocado. A maneira de como foi o jogo faz-nos mais fortes para os próximos compromissos, e com certeza que o foco é o título”, concluiu o treinador brasileiro.

Do lado dos “leões”, Nuno Capela lamentou a falta de “uma pontinha de sorte” para conseguir pelo menos o empate, descrevendo o duelo com o CPK como um “jogo emotivo” entre duas equipas que procuraram a vitória até ao apito final do árbitro. Porém, a derrota não belisca as aspirações do clube leonino de se manter nos cinco primeiros lugares da tabela. “Vamos tentar o nosso melhor jogo a jogo, o objectivo já está parcialmente garantido, que é ficar na parte de cima da tabela. Agora, dentro de cada um de nós, tem que haver a ambição de conseguir e querer mais”, salientou.

O Sporting acabou por terminar a partida com menos um jogador, com a expulsão de Bright, levando o técnico leonino a lançar algumas críticas à equipa arbitragem. “As disputas de bola nem sempre tiveram os mesmos critérios, um jogador importante foi castigado por lances normais de jogo. Foi castigado com dois amarelos, deu impressão que fez um jogo violento mas, na verdade, foram lances disputados em que o árbitro foi rigoroso e amarelou duas vezes um jogador importante na manobra da equipa. No próximo jogo vou ter dores de cabeça”, lamentou Nuno Capela, referindo-se ao ‘dérbi’ frente ao Benfica de Macau.

Benfica soma e segue

Em relação aos outros jogos da jornada, o Benfica de Macau foi o primeiro a entrar em campo, vencendo, de forma esperada, a formação da Polícia, por 2-0. A partida serviu também para relançar no rectângulo de jogo o defesa central Filipe Duarte, que tem estado afastado dos relvados por lesão, tendo o defesa central marcado o segundo golo dos encarnados.

No sábado, o Hang Sai venceu a Alfândega, por 2-0, num encontro entre aflitos. Ontem, nas partidas que encerraram a jornada, o Ka I “esmagou” o Lai Chi, por 11-1, com destaque para o avançado brasileiro William Gomes, que apontou uma mão cheia de golos. Por fim, o Ching Fung venceu o Monte Carlo, por 1-0.