Chui Sai On participa no Fórum de Boao para a Ásia

Fernando Chui Sai On vai marcar presença na reunião anual do Fórum de Boao para a Ásia, que terá lugar na província de Hainan nos dias 9 e 10 de Abril. O convite feito ao Chefe do Executivo estendeu-se a Ye Dabo, comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China em Macau, que volta a participar no encontro como assessor da delegação da RAEM. O tema desta edição é “Ásia aberta e inovadora para um mundo de grande prosperidade”.

Na manhã do dia 10, o Chui Sai On estará na abertura da edição de 2018 do fórum, tendo, na ocasião, encontros com alguns responsáveis provinciais e municipais. O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que também estará presente, vai integrar a sessão temática sobre o projecto Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A delegação do território inclui ainda a chefe de Gabinete do Chefe do Executivo, O Lam, a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externo, Lei Ut Mui, avança um comunicado do gabinete do porta-voz do Governo. A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, irá exercer, interinamente, as funções de Chefe do Executivo durante a sua ausência.