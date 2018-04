Aeroporto de Macau com mais de dois milhões de passageiros no 1º trimestre

O Aeroporto Internacional de Macau (MIA) registou mais de dois milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, um aumento de 20% em comparação com o período homólogo anterior, indicaram na sexta-feira dados oficiais. Entre Janeiro e Março, o aeroporto recebeu, diariamente, uma média de 22.000 passageiros e 160 movimentos aéreos, de acordo com um comunicado da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM).

Durante esse período, o tráfego aéreo foi de 15.000 voos, um aumento de 14% comparativamente ao ano anterior. Só nas férias da Páscoa, entre a sexta e segunda-feira, foram registados 90.000 passageiros, o que representa um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2017.

Os mercados da China continental, do Sudeste Asiático e de Taiwan registaram um aumento de 33%, 19% e 7%, respectivamente. Já as viagens em companhias aéreas convencionais e ‘low cost’ registaram aumentos respectivos de 23 e 17%.

Com a entrada no mercado de novas companhias aéreas, a CAM indicou esperar “manter a tendência de crescimento” no segundo trimestre do ano. Além do voo directo Macau-Moscovo, que irá arrancar em Maio com duas ligações semanais, a CAM irá cooperar com mais companhias aéreas internacionais para desenvolver voos “charter”. O objectivo é apoiar o desenvolvimento de Macau como centro de lazer e de turismo mundial, indicou

A empresa prometeu “acelerar o ritmo da modernização das instalações aeroportuárias no futuro”, uma vez que o tráfego médio diário atingiu os 22.000 passageiros e tendo em conta “as oportunidades resultantes da entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.