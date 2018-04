Abertas candidaturas para bolsa de estudo “Uma Faixa, Uma Rota”

A Fundação Macau aceita, a partir de hoje, candidaturas para a bolsa de estudo “Uma Faixa, Uma Rota” para o ano lectivo de 2018/2019. O programa dispõe de um total de 20 vagas, que podem ser ocupadas por estudantes de Macau, Guangdong, Fujian e dos países e regiões que integram a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. A lista dos bolseiros será divulgada a meio do próximo mês de Julho.

A Bolsa de Estudo no Exterior aceita oficialmente candidaturas até ao dia 27 de Abril de 2018 e “os candidatos devem ser residentes permanentes da Macau que estejam no último ano do ensino secundário e que pretendem frequentar um curso de licenciatura, ou cidadãos de Guangdong e Fujian que sejam finalistas do curso de licenciatura ministrado por uma das instituições do ensino superior de Macau e que pretendam frequentar um curso de mestrado”, explica a Fundação Macau em comunicado.

Os bolseiros seleccionados serão aqueles que querem frequentar cursos em regime de frequência obrigatória e a tempo inteiro, numa das instituições do ensino superior de Portugal, Brasil, Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Camboja. O montante da bolsa a atribuir varia entre 60.000 e 80,000 patacas, dependendo do local de estudo escolhido.

Este programa inclui também a Bolsa de Estudo em Macau, que disponibiliza 10 vagas para o próximo ano lectivo. Neste caso, e este ano, a Fundação Macau aceita candidaturas dos estudantes recomendados por Portugal, Brasil, Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Camboja, sendo o prazo de recomendação até ao dia 30 de Abril deste ano.

Os candidatos devem inscrever-se ou obter a admissão de instituições do ensino superior para frequentar os cursos em regime de frequência obrigatória e a tempo inteiro, e cujas candidaturas devem ser recomendadas pela Autoridade de Educação dos países onde residem e enviadas à Fundação Macau. Cada bolseiro irá receber 100.000 patacas por cada ano lectivo.

A selecção de ambas as bolsas será feita através da avaliação documental e, no que diz respeito ao apoio a alunos que integrem o conjunto de países e regiões da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, também estarão sujeitos a uma entrevista. A lista de documentos pode ser consultada no website da Fundação Macau, onde será também divulgada a lista de candidatos seleccionados.