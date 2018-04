Sporting e Chao Pak Kei discutem vice-liderança

Sporting de Macau e Chao Pak Kei vão amanhã medir forças naquele que será o jogo grande da jornada da Liga Elite. Os dois clubes partilham o segundo lugar na tabela classificativa a cinco pontos do Benfica de Macau, que hoje abre a jornada frente à formação da Polícia.

Pedro André Santos

Depois de um interregno no fim-de-semana passado a Liga de Elite está de regresso aos relvados de Macau e logo com um jogo grande, que irá colocar frente-a-frente o Sporting de Macau e o Chao Pak Kei. As duas formações chegam a este encontro empatadas na classificação atrás apenas do Benfica, que continua a somar por vitórias os jogos disputados nesta temporada.

“São duas equipas com os mesmos pontos, acho que é um jogo aberto e um jogo que pode fazer muita diferença no decorrer da competição, por isso não enxergamos um outro resultado a não ser a vitória, com todo o respeito pela equipa adversária, tem feito um bom trabalho, mas nós também temos trabalhado diariamente e estamos focados nesse jogo”, começou por dizer Gil Paulista ao PONTO FINAL.

O treinador do Chao Pak Kei conta com o plantel na máxima força para esta partida, considerando ainda que poderá ser fundamental para as ambições da equipa para o resto do campeonato. “Um resultado que não seja a vitória distancia-nos muito do título, que ainda é uma realidade. O Benfica tem outros confrontos, vimos no jogo contra o Monte Carlo, que venceram no final do jogo, então vão acontecer bastantes coisas dentro da competição”, acrescentou o técnico brasileiro, igualmente “de olho” na Taça da Ásia, já que o segundo classificado da Liga de Elite terá direito de disputar um ‘play-off’ de acesso à competição. “São dois objectivos numa só partida”, apontou.

Do lado dos “leões”, Nuno Capela conta também com o plantel praticamente na máxima força para este difícil confronto frente ao Chao Pak Kei, esperando bastantes dificuldades frente a uma equipa que apostou muito esta temporada. “O desafio que temos pela frente é enorme, mas dentro de nós existe o sonho e a ambição. Esses são enormes e acredito que a determinação e a qualidade com que esta equipa trabalha continuará a trazer-nos a alegria e resultados positivos”, sublinhou o treinador do Sporting de Macau ao PONTO FINAL.

Nuno Capela garante que a equipa está motivada e com “muita expectativa” para o duelo frente ao Chao Pak Kei, clube que “tem vindo a apostar muito no futebol em Macau” e que conta com alguns dos “melhores jogadores locais e estrangeiros a actuar nesta liga”.

No entanto, o técnico dos “leões” sublinha que a equipa está com grande ambição e determinação para discutir os três pontos com o adversário. “De jogo para jogo esta equipa tem saído do estádio com a sensação de ter dado tudo, e tudo termos feito para merecer o resultado. Esta semana não será diferente”, garantiu.

A jornada da Liga de Elite arranca já hoje, às 19h30, com o Benfica de Macau a receber a Polícia. Amanhã, e para além do duelo entre o Sporting e o Chao Pak Kei (20h30), há também um confronto entre o Hang sai e a Alfândega (18h30) num jogo entre “aflitos”.

No domingo encerra a jornada com o Ka I e o Monte Carlo a receberam, respectivamente, Lai Chi (18h30) e Ching Fung (20h30).