Serviços de Saúde processam loja por exposição de produtos de tabaco

Os Serviços de Saúde instauraram um processo a um posto de venda por exibição pública de produtos de tabaco. O alegado caso foi denunciado ao organismo e, por suspeitas de violação ao Regime de Prevenção e Controlo de Tabagismo, foi elaborado um auto de notícia que será apreciado por eventual infracção à lei.

De acordo com o auto, a loja, situada na Rua de D. Belchior Carneiro, “exibia ao público produtos de tabaco através de expositores, exibindo, ainda, junto da porta desta loja, uma expressão publicitária com a seguinte inscrição: ‘loja de lembranças de venda de cigarro’”, refere um comunicado dos Serviços de Saúde, indicando ainda que agentes de fiscalização efectuaram uma inspecção surpresa ao local.

Desde o dia 1 de Janeiro deste ano que a venda de tabaco “é proibida por meios que os tornem directamente acessíveis aos compradores, nomeadamente através de expositores”. Caso seja confirmada, a violação é punida com 4.000 patacas. A lei também proíbe todas as formas de publicidade e promoção do tabaco, aos produtos do tabaco e aos cigarros electrónicos, incluindo a publicidade oculta, dissimulada e subliminar, através de suportes publicitários ou serviços da sociedade da informação. No caso desta violação, se confirmada, a infracção é punida com uma multa de 20.000 a 200.000 patacas.

Os Serviços de Saúde defendem que “a proibição de exibição de produtos de tabaco no posto de venda ajudará a reduzir a taxa de fumadores, em particular, diminuindo o uso de produtos de tabaco por jovens e indivíduos que cessaram de fumar”.