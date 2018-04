Quase mil alunos actuam no 38º Concurso Escolar de Dança

O “38º Concurso Escolar de Dança” realiza-se a 28 e 29 de Abril, no Fórum I de Macau, organizado pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, em colaboração com a Associação de Dança-Ieng Chi. A “Capital Normal University” de Pequim vai actuar durante o mesmo espectáculo. O evento conta com a participação de 965 alunos divididos por 49 grupos, 26 dos quais pertencentes à categoria do ensino secundário e 23 à do ensino primário. O ensino secundário actuará sábado, 28 de Abril, com a primeira sessão a decorrer pelas 19h30. No domingo, 29 de Abril, a categoria do ensino primário actuará pelas 14 horas, seguida, às 19h30, pela segunda sessão do ensino secundário. O júri será constituído por personalidades reconhecidas na área da dança, de Pequim, Shenzhen, Taiwan, Hong Kong e Macau. Os prémios de Distinção, Excelência, Mérito com Valor e de Mérito serão anunciados na altura, sendo feita de imediato a sua distribuição. Os bilhetes são gratuitos, exigindo inscrição e reserva na página electrónica da DSEJ, entre os dias 10 e 16 de Abril.

