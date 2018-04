Obra de Fernando Sobral representa “a inclusão de Macau numa literatura que se produz hoje em Portugal”

O romance “O Silêncio dos Céus”, de Fernando Sobral, é apresentado a 12 de Abril, na Fundação Rui Cunha. O romance desenrola-se em 1851, em torno de uma tentativa de independência do território face ao domínio português. Macau já havia sido pano de fundo em duas das obras anteriores do autor e jornalista, “O Navio do Ópio” e “O Segredo do Hidroavião”. A investigadora Tereza Sena, que vai apresentar a obra, fala ao PONTO FINAL sobre o seu significado no contexto da literatura do território.

Cláudia Aranda

“O pretexto da independência de Macau em ‘O Silêncio dos Céus’ é uma não-história”, explica Tereza Sena, em conversa com o PONTO FINAL. “O autor capta a ideia da independência de Macau como que para reflectir a sensação e o sentimento do abandono de Portugal em relação a Macau, mas é apenas um pretexto para situar a narrativa”, explica a investigadora, que apresenta “O Silêncio dos Céus” na próxima quinta-feira, 12 de Abril, às 18h45, na Fundação Rui Cunha.

Tereza Sena descreve Fernando Sobral como um autor “bastante versátil e transversal”. O escritor e jornalista, que assina uma coluna de opinião no jornal português “Negócios”, conta com mais de uma dezena de livros publicados, de carácter histórico, económico e político. O romance mais recente, lançado em Lisboa em 2017, desenrola-se em Macau, em 1851, à volta de uma tentativa de independência do território face ao domínio português.

Ao contrário do que se possa pensar, Fernando Sobral “não tem uma relação directa com Macau, nunca cá viveu, mas visitou já mais do uma vez a cidade, o conhecimento que ele tem foi porque interessou-se, leu e documentou-se”, disse ao PONTO FINAL Rogério Beltrão Coelho, da Livros do Oriente, a chancela o livro.

Por isso mesmo, para Tereza Sena a obra de Fernando Sobral representa “a inclusão de Macau numa literatura portuguesa que se produz em Portugal neste momento. Porque não é muito habitual vermos os autores portugueses (a escreverem sobre Macau), e este é um autor de grande produção, quase todos os anos publica um livro, e é uma leitura acessível, são livros que têm uma dinâmica, uma trama, são bem escritos, bem documentados. Acho que isso é algo de interessante, é uma aproximação quase que individual a Macau. Fernando Sobral foi uma pessoa que chegou ao conhecimento e contacto com Macau pelo seu próprio caminho e muito pelo seu interesse pelas culturas e as filosofias orientais”, explica a investigadora.

Os romances de Fernando Sobral “estão marcados pela novela policial e também por questões que atravessam a identidade portuguesa”, diz Tereza Sena. O autor mantém uma formula idêntica nos romances que dedica a Macau, que se desenrolam em torno “dos jogos de interesses, os homens de negócios abastados, as tríades que actuam na sombra. O poder político não é muito retratado, mas percebe-se que está lá, na movimentação dos interesses em Macau”, descreve.

Esta abordagem “é que é interessante nele, o autor tem uma panorâmica global, ele vê Macau não por causa de Macau propriamente dito, mas analisa uma série de interesses que estão em presença em vários cenários geográficos”. Em “O Navio do Ópio”, o autor desenvolve a sua trama entre Macau, Brasil e Madeira. “O Segredo Hidroavião” parte de um facto histórico para um ‘thriller’ que tem como cenário a guerra civil na China, entre os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Zedong.

“O Silêncio dos Céus”, no entender de Tereza Sena, “não é tanto um romance de acção como os outros são, mas é muito mais um romance de auto-reflexão”. O autor “começa a tentar sair um pouco da trama habitual dos jogos de poder, que continuam a lá estar como pano de fundo do romance. Mas toda a acção se passa do lado chinês, é uma tentativa de compreender não só as formas de organização, como questionar os valores mais íntimos de cada personagem. Ele põe ali em confronto as questões de ética, de moral, de religião, as questões religiosas e civilizacionais”, descreve a investigadora.