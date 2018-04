MAM acolhe seminário sobre Mulheres Artistas

A organização da ARTFEM Mulheres Artistas – 1ª Bienal Internacional de Macau, está a promover o seminário “O Desafio das Mulheres Artistas na Contemporaneidade”, na quarta-feira, 11 de Abril, a partir das 19 horas, no auditório do Museu de Arte de Macau (MAM). A palestra será conduzida em mandarim, com apoio de uma apresentação em “power point” em inglês, por Angela Li, fundadora da ART23, um dos espaços de arte contemporânea mais influentes em Guangzhou, indica uma nota do MAM.

O seminário pretende abordar “a tentativa das mulheres contemporâneas na criação artística e questiona o seu papel na arte, hoje. Os novos media, a criatividade e o seu desenvolvimento são reveladores de um novo espírito contemporâneo que enfrenta novos desafios e explora as suas diversas formas”.

A palestra parte da premissa de que, ao estudar a forma como as mulheres artistas contemporâneas expressam o seu lugar nas obras de arte, utilizando-as para falar de si próprias, individual ou colectivamente, elas enfrentam três desafios principais: vivemos num mundo de incertezas, a globalização económica a ser cada vez mais questionada e a ciência e a tecnologia a transformar a cognição e o estilo de vida das pessoas. Além disso, as mulheres tendem a encaixar-se em várias relações complexas, a relação com elas mesmas e com a sociedade, os papéis que que lhe são atribuídos e o lidar com todo esse tipo de relações. O terceiro desafio está na procura constante pela sua identidade e pelo seu lugar neste conflito entre a sua autodefinição e a dos outros.

Angela Li é licenciada e bolseira da Academia de Artes da China, tendo obtido o grau de mestre na Universidade de Artes de Londres. A artista participou em diversas exposições colectivas, incluindo no Victoria and Albert Museum, em 2010, numa mostra inserida no London Design Festival. As suas obras estão publicadas em diversas revistas de referência como a Londres Phoenix, Wimbledon Guardian. Foi curadora na Hua Gallery London, em Londres. Em 2015 fundou a Galeria de Arte Contemporânea ART23 em Guangzhou. Nos últimos dois anos, tem organizado exposições de arte contemporânea e seminários académicos com artistas internacionais de destaque.