Leong Sun Iok critica falta de fundamentos científicos no ordenamento do trânsito

Apesar da queda do número de acidentes de viação em Macau nos últimos anos, Leong Sun Iok preocupa-se com os acidentes rodoviários graves que têm ocorrido no território. O deputado defende que não basta reforçar a execução da lei: “o que temos de fazer é encontrar soluções para evitar mais acidentes”.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) diz que continua a rever e a auscultar as opiniões dos cidadãos sobre as instalações de trânsito rodoviário. Depois de questionado pelo deputado Leong Sun Iok, que defende a elaboração de um plano director de trânsito, o organismo afirmou que vai “proceder ao ordenamento, em conjugação com as necessidades”, de elementos que visam “aperfeiçoar o ambiente rodoviário e aumentar a segurança dos peões”.

“Para que o problema do tráfego seja atenuado, a entidade competente tem toda a necessidade de rever o planeamento do nosso trânsito rodoviário, introduzir sistemas inteligentes de controlo de trânsito, promover a cortesia entre peões e condutores e, ainda, reforçar os trabalhos de divulgação e sensibilização da população”, apontou Leong Sun Iok, numa interpelação escrita endereçada ao Governo.

Para o deputado, o Executivo deve “estudar melhor a localização e os efeitos das [instalações de tráfego], assim como elaborar um plano director de trânsito e planos de trânsito para cada zona, a fim de, sob o pressuposto de salvaguardar a segurança dos peões e dos condutores, maximizar a ‘rentabilidade’ das vias públicas”.

A DSAT afirma que o ordenamento incluirá “o ajustamento ou criação de passadeiras, criação de bandas sonoras para abrandamento de velocidade, de lombas de abrandamento de trânsito, de semáforos ou luzes de aviso, de placas de refúgio, assim como a alteração das bermas, colocação de resguardos metálicos e sinalizações de trânsito”.

“Maior é o número das instalações de tráfego nas estradas, maior é o engarrafamento, menos paciência têm os condutores e, em consequência, é mais fácil cometer erros ou infringir normas de trânsito. Se, infelizmente, ocorrer mais algum acidente, mais instalações de segurança serão aditadas nas estradas, criando assim um círculo vicioso”, considerou Leong Sun Iok.

Por outro lado, o deputado, que defende não existirem fundamentos científicos para o planeamento das instalações de tráfego no território, acredita que “a entidade competente deve rever as condições dos locais onde acontecem frequentemente acidentes”.

“Equipamentos de trânsito de última geração”

“Esta direcção de serviços continua a apostar na utilização de equipamentos de trânsito de última geração, muitas vezes usados em diversas partes do mundo”, indicou a DSAT na resposta a Leong Sun Iok. No documento que o deputado fez chegar ao Governo, refere que, “actualmente, várias cidades do Interior da China começaram a utilizar ‘zebras de três dimensões’, pintadas em três cores, (…) atenuando a possibilidade de ocorrência de acidentes”, e que “para aumentar a fluidez do trânsito, Hong Kong e algumas cidades chinesas começaram também a utilizar, a título experimental, semáforos inteligentes que conseguem detectar, automaticamente, a aproximação dos peões e dos veículos”.

Leong Sun Iok questiona: “Vai a administração tomar como referência as experiências de sucesso do exterior e introduzir novas tecnologias e instalações de tráfego para melhorar o ambiente rodoviário de Macau?”. O Executivo responde que “acompanhar a era tecnológica permite ajustar o objectivo de uma gestão inteligente de transportes do Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM. A DSAT continuará a seleccionar as instalações de trânsito adequadas, de acordo com as situações reais de Macau”.