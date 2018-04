IH lança concurso público para renovação de fracções de habitação social

O Instituto de Habitação (IH) abriu um concurso público para obras de renovação de fracções de habitação social que vão decorrer ao longo deste ano. De acordo com um despacho publicado em Boletim Oficial, a empreitada visa a execução de obras de renovação num máximo de 500 fracções de habitação social, incluindo a substituição de torneiras de água, construção de novas banheiras, substituição de portas e caixilharias de alumínio, limpeza e demolição de edificações ilegais fixadas no exterior das fracções, bem como outras obras de reparação.

O organismo vai consignar ao adjudicatário ou à empresa adjudicatária, de forma faseada, as fracções de habitação social que necessitam de obras de reparação, sendo que o valor das obras de renovação de cada lote não deve exceder as 500.000 patacas e não devem ser entregues mais do que dois lotes por semana.

Quanto ao prazo de execução da obra de cada lote de fracções, o balancete explica que a contagem será feita a partir da data da assinatura da consignação da obra, não podendo exceder os 25 dias úteis. “O adjudicatário ou a empresa adjudicatária deve concluir todos os trabalhos de renovação dentro do prazo definido pois, caso contrário, será sancionado com multas”, lê-se no anúncio.

A caução provisória tem um custo de 296.022, a prestar mediante depósito em dinheiro, garantia bancária legal ou seguro-caução. Já a caução definitiva corresponde a 5% do preço total da adjudicação; ou seja, das importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do contrato, em reforço da caução definitiva prestada. O IH não indica um preço base.

“Serão admitidas como concorrentes as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes para execução de obras, bem como as que à data do acto público do concurso tenham requerido a sua inscrição, sendo neste último caso a admissão condicionada ao deferimento do respectivo pedido de inscrição”, explica ainda o despacho.