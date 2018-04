Confirmados dois casos de sarampo em tripulantes de cabine que viajaram entre Taiwan e Macau

Os Serviços de Saúde foram informados pelo Departamento de Controlo de Doenças de Taiwan sobre a confirmação de dois casos de sarampo que envolvem dois tripulantes da companhia aérea Tigerair Taiwan. Os dois doentes operaram voos entre os dois pontos geográficos, estando agora as três entidades a vigiar os passageiros. Os Serviços de Saúde não detectaram sintomas nos passageiros de Macau.

Dois casos de sarampo em tripulantes de cabine da companhia aérea Tigerair Taiwan, que realizaram voos para Macau, foram confirmados pelo Departamento de Controlo de Doenças de Taiwan. Os Serviços de Saúde, depois de notificados por aquele organismo, “realizaram um rastreio de saúde dos passageiros, com base na lista de passageiros do avião e até agora contactaram 22 residentes de Macau e não residentes de Macau”, garantindo que, “até ao momento, não foi detectado, nos indivíduos contactados, em Macau, nenhum sintoma suspeito de sarampo”. O acompanhamento do estado de saúde dos passageiros mantém-se até ao próximo dia 23.

De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde, o Departamento de Controlo de Doenças de Taiwan informou que os dois tripulantes são um homem e uma mulher: o primeiro efectuou voos na passada segunda-feira, “durante a manifestação de sintomas que ocorreram até ao mesmo dia”, entre o Aeroporto Internacional de Taoyuan, em Taiwan, e o Aeroporto Internacional de Macau, e entre o aeroporto local para a cidade de Kaohsiung, em Taiwan; a tripulante do sexo feminino viajou para Macau “antes do aparecimento dos sintomas”, efectuando voos de ida e volta entre o Aeroporto Internacional de Taoyuan, em Taiwan, e o Aeroporto Internacional de Macau.

O primeiro doente, do sexo masculino e com 30 anos de idade, foi internado em Taiwan devido a sintomas de febre, rinite, dores musculares e erupções cutâneas, tendo manifestado sintomas entre 24 de Março e 2 de Abril. A infecção por sarampo foi confirmada em Taiwan no dia 3 de Abril e o paciente encontra-se internado e isolado no hospital para tratamento.

Os Serviços de Saúde indicam ainda, em nota de imprensa, que “durante a estadia em Macau, estes dois tripulantes de cabine, confirmados como casos de sarampo, permaneceram sempre no avião durante a operação aérea”. O organismo local, a entidade competente de saúde de Taiwan e a companhia aérea Tigerair Taiwan estão a acompanhar o estado de saúde dos passageiros.

O sarampo é uma doença transmissível aguda por tracto respiratório, causada pelo vírus do sarampo. As vias de transmissão são as gotículas de saliva expelidas, podendo ainda ser transmitida por contacto directo com as secreções infectadas e objectos contaminados de doentes. De um modo geral, indicam os Serviços de Saúde, o período de incubação é de sete a 18 dias, podendo em alguns casos atingir os 21 dias. O período de transmissão varia de três dias a uma semana após o aparecimento de erupções cutâneas.

Altamente contagiosa, esta é uma doença muito comum em crianças na época com baixa taxa de cobertura vacinal. Também em comunicado, os Serviços de Saúde apelam aos pais das crianças para que cumpram o Programa de Vacinação da RAEM, levando os seus filhos periodicamente à vacinação.

Macau obteve a acreditação da irradicação do sarampo da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014, tornando-se um dos quatro primeiros países e regiões da Região do Pacífico Ocidental a eliminar a doença. Dos 37 países e regiões da Região do Pacífico Ocidental, apenas sete cumprem actualmente o objectivo de eliminação do sarampo, enquanto os países e regiões onde a Região do Pacífico Ocidental e o Sul da Ásia ainda não atingiram as metas da eliminação continuam a ter epidemias generalizadas.

No ano passado, a Europa registou um forte aumento de casos de sarampo, que a OMS considerou uma tragédia em relação aos apenas 5.273 casos contabilizados em 2016. Mais de 20 mil pessoas foram afectadas e 35 morreram.