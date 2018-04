Concurso promove despejo de água estagnada contra febre de dengue

O Grupo de Trabalho de Prevenção Contra a Febre de Dengue vai iniciar, amanhã, sábado, e até 24 de Novembro, um concurso publicitário, via telefone, para o “Dia de Despejo da Água Estagnada”. Todos os sábados os cidadãos poderão ganhar a oportunidade de participar no sorteio depois de despejarem a água estagnada no domicílio e realizarem cumulativamente seis ou mais registos, durante o mesmo dia, através do telefone 2882 3232. Os sorteios serão realizados em Junho, Agosto, Outubro e Dezembro, e vão ser distribuídos 10 prémios, em cada fase, no valor de 500 patacas. O concurso será realizado em quatro fases, a primeira entre 7 de Abril e 26 de Maio, a segunda entre 2 de Junho e 28 Julho, a terceira entre 4 de Agosto e 29 de Setembro. A última fase acontece entre 6 de Outubro e 24 de Novembro. As listas de premiados serão publicadas na página electrónica “Informações do ambiente”, do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais.

