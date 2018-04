Autoridades: segurança de ilha artificial da Ponte do Delta não está em causa

As autoridades da China continental responsáveis pela gestão da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau rejeitaram a crescente onda de preocupação face à segurança da construção depois do aparente colapso de uma estrutura de protecção de uma ilha artificial ao longo do traçado principal do projecto. Segundo avançou o South China Morning Post (SCMP), as autoridades afirmaram que o projecto está a funcionar como planeado. Especialistas da RAHEK, no entanto, mostraram-se pouco convencidos com a explicação e deixaram o alerta: o risco catastrófico, caso o túnel submarino ligado à ilha for arrastado por protecção insuficiente.

Na passada terça-feira, uma fotografia da ilha a Oeste da fronteira de Hong Kong, originalmente publicada num grupo de interessados em drones no Facebook, foi amplamente partilhada na Internet. A imagem mostrava uma linha de costa irregular, vendo-se componentes da ilha artificial desconectados da estrutura principal. Esta estrutura fica no topo de um túnel e, a Oeste, dirige-se para Hong Kong e Macau.

As autoridades responsáveis pela Ponte do Delta, que compreendem oficiais dos governos das três cidades, explicaram que os blocos de cimento (conhecidos como ‘dolos’), foram desenhados especificamente para serem submergidos “de forma aleatória”, escreve o SCMP, que acrescenta que, de acordo com um comunicado dos responsáveis, o empreiteiro construiu o projecto em “rigorosa conformidade” com o plano, que foi inspeccionado e aprovado por cumprir os padrões exigidos.

Ngai Hok-yan, engenheiro de estruturas, assumiu-se céptico quanto aos esclarecimentos das autoridades. “A nossa prática-padrão é usar pelo menos duas camadas de ‘dolosse’ para servirem como uma zona de protecção. (…) Parece-me que a protecção da ilha artificial é insuficiente”, disse, citado pelo SCMP. Já Albert Lai Kwong-tak falou ao mesmo jornal de reservas semelhantes face às explicações apresentadas pelas autoridades. Considerou-as “irracionais”. A ilha artificial poderia ter afundado, defendeu o engenheiro veterano.