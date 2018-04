Tufões: Deputados exigem planificação para prevenir a catástrofe

Na sessão plenária de ontem, no período antes da ordem do dia, alguns deputados exigiram que o Governo clarifique as medidas de prevenção contra catástrofes naturais, para evitar calamidades como a que resultou da passagem pelo território do tufão Hato, em Agosto do ano passsado.

“A meu ver, os residentes têm o direito de saber quando é que a RAEM terá instalações apropriadas para se defender das inundações e, enquanto aquelas não são suficientes, de que medidas o Governo dispõe para fazer face às inundações”, começou por referir Ng Kuok Cheong. O deputado pró-democrata insistiu numa planificação que permita a construção de comportas capazes de impedir a catástrofe: “(…) no tocante ao planeamento da cooperação transfronteiriça na prevenção de inundações no estuário do Rio das Pérolas, já autorizado pelo Governo Central, devem ser acordados planos ou prazos de realização para a construção de comportas capazes de resistir a catástrofes eólicas e a inundações que atinjam o nível do Hato”.

Ainda antes, entende o parlamentar, o Governo deve divulgar o plano de construção do dique já anunciado, tal como definir “a respectiva data de conclusão”. Caso a sua conclusão não seja possível antes da próxima época de tufões, deve o Executivo “adiantar, publicamente, quais são os planos de prevenção disponíveis”.

Também Agnes Lam salientou a necessidade de adoptar medidas preventivas. Referindo-se ao relatório sobre os efeitos do tufão Hato, divulgado em língua chinesa na passada semana, em que foi “proposto o aperfeiçoamento da rede eléctrica e das instalações de fornecimento de electricidade antes da chegada das marés altas”, a deputada defendeu que o Governo “deve reforçar os mecanismos de previsão, alerta e comunicação de mau tempo, e de coordenação e resposta a catástrofes, e aperfeiçoar o plano de contingência para evacuação, por forma a alertar a população para as inundações e evitar que os idosos com dificuldades de mobilidade não consigam sair de casa”.

Entende Agnes Lam que o Executivo deve “incentivar, coordenar e regular a instalação de comportas nas construções à beira-mar, para reduzir ao máximo os prejuízos patrimoniais causados”.