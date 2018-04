Sónia Chan assegura que Governo não visa “reprimir nem alterar direitos fundamentais da população”

A alteração à lei do direito de reunião e de manifestação foi ontem aprovada na generalidade, com três votos contra dos pró-democratas e de José Pereira Coutinho. Ng Kuok Cheong considera a alteração desnecessária e uma forma do Governo, de ânimo leve, exercer um maior controlo sobre as actividades de reunião e manifestação. Para Sulu Sou, esta alteração atribui poder à polícia para decidir que manifestações podem ter lugar e alterar a localização por alguma alegada ilegalidade.

Cláudia Aranda

A proposta de alteração à lei do direito de reunião e de manifestação foi ontem aprovada em reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), com três votos contra dos pró-democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam San e do presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), José pereira Coutinho. Dos 33 membros da AL, 30 deputados estiveram presentes para a discussão e votação na generalidade da proposta de alteração à lei, 27 votaram a favor.

No caso da lei do direito de reunião e manifestação, os pedidos de manifestação deixam de ser feitos ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e passam a ser directamente entregues ao Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), com a antecedência mínima de três dias úteis e a máxima de 15 dias.

Esta alteração suscitou diversas questões. Os três deputados que votaram contra desafiaram o Governo a justificar a razão para não realizar uma consulta pública sobre um assunto que diz respeito directamente aos cidadãos, que é o direito de reunião e de manifestação. “Se vamos introduzir alterações à lei, a primeira coisa a fazer é uma consulta pública para saber quais as normas que têm que ser revistas ou alteradas. Segundo, como é que esse direito pode ser exercido com maior facilidade, para que os residentes possam exercer mais convenientemente esse seu direito, são esses os pontos de vista para que o diploma seja revisto”, disse Ng Kuok Cheong, que considerou desnecessário fazer-se esta alteração à lei, opinião partilhada por Au Kam San

“Creio que, se é para alterar, é para perfeiçoar a lei e não para introduzir uma ligeira alteração sem antes lançar auscultação pública, e assim de ânimo leve introduzir uma alteração para exercer um maior controlo sobre as actividades de reunião e manifestação por parte do CPSP”, afirmou o pró-democrata. “O Governo preocupa-se não com a ocupação do espaço público, mas com a segurança em primeiro plano, por isso entrega ao CPSP. A ordem pública tem que ser mantida, esse é o princípio, mas o direito de manifestação deve ser visto como uma actividade normal”. O deputado explicou que “o exercício desse direito por parte dos residentes, por terem que utilizar o espaço público, é visto como se fosse um serviço público, sendo o Governo que tem essa atribuição [de gerir o espaço público]. Por isso na minha opinião não deve ser feita a alteração”, afirmou.

Não há redução de direitos, apenas ajuste de atribuições

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, justificou a alteração da lei com a criação do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), que deverá substituir o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), considerando as mudanças como uma “transferência de atribuições” que não se traduz numa ”diminuição dos direitos fundamentais da população”. “Quanto ao processo de manifestação, a polícia assume um papel muito importante, de acordo com a legislação vigente, depois de receber este aviso, o IACM comunica imediatamente à polícia, portanto não há diferenciação sobre quem recebe primeiro ou não. Trata-se de uma transferência simples de atribuições, não é reprimir ou alterar os direitos fundamentais da população. Olhando para o articulado não há qualquer alteração dos direitos fundamentais da população, mesmo mudando para outros serviços públicos não vai sofrer nenhuma alteração de direitos da população. Portanto, a questão de reprimir ou ter mais rigor não é este tipo de intervenção. Basta um diálogo interno entre o IACM e a polícia, e a polícia vai acompanhar o processo. Não entendemos que isto seja uma diminuição dos direitos fundamentais, dos direitos cívicos da população”, assegurou Sónia Chan.

A secretária explicou, ainda que, no futuro, o IAM vai continuar a gerir os espaços públicos. “Depois de receber o aviso por escrito por parte dos interessados em fazer uma reunião ou manifestação, o CPSP vai dialogar com o IAM para perceber se o espaço público é apropriado para realizar este tipo de manifestação, para a população já não é necessário recorrer a dois serviços”, disse. “Não foi feita consulta pública porque “não reduzimos nenhum direito da população de manifestação, meramente fizemos ajustamentos às atribuições”, acrescentou.

Presente ontem no hemiciclo, onde se encontrava a assistir à sessão plenária, o deputado com o mandato suspenso, Sulu Sou, disse aos jornalistas estar contra a alteração. “Não aprovo, com esta alteração a PSP adquire mais poder para decidir que manifestação pode ter lugar e alterar a sua localização por alguma alegada ilegalidade”. No entender de Sulu Sou, a polícia não tem um bom recorde perante o público, referindo que a PSP usou já o seu poder para interferir até na entrega de petições.