Revista ‘online’ aborda sobrevivência das livrarias tradicionais

Será hoje lançada a 26ª edição da Revista C², publicação online do Instituto Cultura (IC) que é apresentada em versão trilingue (chinês, português e inglês) a cada dois meses.

Na secção “Destaque” da presente edição foram entrevistados representantes de três livrarias locais, nomeadamente a Slow Tune Book Shop, a Pin-to Livros e a Livraria Wan Tat, para discutirem “o modelo de operação das livrarias tradicionais locais e a sua sobrevivência”, refere uma nota do IC.

A secção “Talentos Emergentes” convida o grupo artístico GANTZ5 para partilhar a sua experiência na criação de ‘graffiti’. A revista online conta também com a secção “Mundo”, onde a pintora local Crystal Chan “partilha o seu conceito de criação e a sua experiência e desenvolvimento da carreira artística no estrangeiro”. A publicação conta ainda com uma secção dedicada a blogues, contando com a participação de sete colunistas, que irão expressar “as suas opiniões sobre o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas”.

A próxima edição da Revista C² será lançada a 6 de Junho.