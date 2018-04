Projecto do Hospital das Ilhas concluído

Está concluído o projecto do Hospital das Ilhas, que inclui a concepção da planta e a listagem das obras necessárias, anunciaram ontem os Serviços de Saúde, que adiantaram ainda que o mesmo já foi submetido ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas (GDI), ao qual caberá o lançamento do concurso público e o início da obra de construção. No mesmo comunicado pode ler-se que o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas vai disponibilizar cerca de 1100 camas hospitalares e possuir instalações especializadas como Medicina Nuclear, Centro de Radioterapia e Centro de Transplantes, “disponibilizando, em simultâneo, vários sistemas automatizados como será o caso do Sistema de Transporte Automático e Sistema de aviamento de medicamentos automático”. Os Serviços de Saúde referem ainda que “no que diz respeito ao Edifício de Especialidade de Saúde Pública (Edifício de Doenças Transmissíveis), a concepção da planta e listagem das obras necessárias para a construção das fundações já foram alteradas pelos Serviços de Saúde e os documentos foram submetidos ao GDI no início do passado mês de Março de 2018”. Sendo agora o GDI “responsável pelo concurso público e construção da respectiva obra”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...