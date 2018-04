Primeira quinzena de Março com 270 fracções transaccionadas

O preço médio por metro quadrado no território, na primeira metade do mês de Março, atingiu as 98.842 patacas, divulgou ontem a Direcção dos Serviços de Finanças. Este é o valor mais baixo desde que o Governo começou a divulgar estatísticas, desde o início do ano e a cada 15 dias, das fracções de habitação transaccionadas. Os dados mostram que, neste período, foram transaccionadas 270 fracções, situando-se a maioria na Península de Macau, com um preço médio por metro quadrado de 92,575 patacas. Coloane foi a zona que registou o valor médio mais elevado, chegando às 140.239 patacas num total de 23 transacções. Seguiu-se a Taipa, que nas 34 transmissões mostrou um preço médio por metro quadrado de 102.460 patacas.

Desde o início deste ano, Fevereiro destacou-se quanto ao número de transacções de imóveis, tendo atingido as 1.207, com um valor médio de 110.243 patacas. Só na primeira metade do mês foram transaccionadas 1110 fracções habitacionais. A maioria das fracções adquiridas neste período tiveram como compradores residentes de Macau. Em mais de 83% dos casos, a pessoa não possuía qualquer imóvel destinado à habitação na data de aquisição.