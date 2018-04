Pintura chinesa pelo olhar de Xu Qinsong

A exposição de pintura “Magnífico – Montanha e Água de Xu Qinsong” encontra-se já patente na Sala de Exposição do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, onde irá ficar patente até à próxima semana.

Segundo um comunicado da Fundação Macau, a mostra pretende “promover o desenvolvimento da cultura e artes tradicionais da China, e permitir a mais pessoas de Macau conhecer e sentir o encanto da pintura de paisagem chinesa”. Para tal, a exposição irá exibir mais de 80 obras de Xu Qinsong, artista nacional “da primeira classe”, incluindo grandes pinturas de paisagens e esboços como a “Nuvem em cume de montanha com chuva”, que gerou um conflito de direitos de propriedade intelectual devido à sua utilização no documentário “A mordida da China”.

“Esta mostra de obras de arte irá possibilitar que o público tenha uma maior compreensão da arte e civilização chinesa tradicional e consiga, desta forma, penetrar mais facilmente na cultura tradicional chinesa”, acrescenta a organização.

As obras de Xu Qinsong não são apenas pinturas de paisagens chinesas tradicionais, mas também integram características ocidentais. Ao desenhar os esboços, “o artista pensou novamente na cultura sob a forma de paisagem da China, numa lógica inovadora da sua pintura paisagista”. Por outro lado, Xu Qinsong procurou criar um “modelo linguístico” da pintura de paisagem individual. “Os seus trabalhos quebraram a tradição inerente das paisagens tradicionais, pois observam a natureza a partir de uma perspectiva mais elevada. Através do olhar para baixo, onde se vê a terra, e do olhar para cima, onde se vê o céu, ambos expressam a profundeza das montanhas, o mistério e a vastidão do universo, bem como combinam, da melhor forma possível, a realidade e a virtualidade, que serão apresentados aos visitantes da exposição”, completa a Fundação Macau.

A exposição estará patente até 12 de Abril, e pode ser visitada diariamente, entre as 10h e as 19h.