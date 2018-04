Pequim expressa apoio ao encontro entre líderes da Coreia do Norte e dos EUA

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês expressou ontem ao seu homólogo norte-coreano o apoio de Pequim às cimeiras entre o líder da Coreia do Norte e os presidentes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos.

Wang Yi transmitiu ainda a Ri Yong-ho, que se deslocou a Pequim, que a China aprecia os esforços de Pyongyang para reduzir as tensões na península coreana, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

A mesma nota cita ainda Ri, que afirma que Pyongyang vai manter uma “comunicação próxima estratégica” com Pequim, reafirmando a vontade do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que visitou a capital chinesa, na semana passada.

A visita de Kim, a sua primeira deslocação ao exterior desde que ascendeu ao poder, em Dezembro de 2011, indica que a China, o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte, desempenha um papel central em qualquer esforço para travar o programa nuclear norte-coreano, segundo analistas.

No mesmo dia, Wang disse aos jornalistas que a China deseja que o encontro entre a Coreia do Norte e os EUA ocorra “sem perturbações” e promova o diálogo entre Kim e o Presidente norte-americano, Donald Trump.

“A experiência da História diz-nos que quando ocorre um desanuviamento das tensões na península e surgem esperanças de paz e diálogo, acontecem frequentemente perturbações de todo o tipo”, afirmou Wang Yi.

“Apelamos a todas as partes que mantenham a determinação, evitem interferências, e sigam na direcção correta do diálogo e negociações”, acrescentou.

A agência noticiosa oficial da Coreia do Norte KCNA noticiou ontem que Ri deixou Pyongyang com uma delegação do Governo, para participar num encontro do Movimento dos Países Não Alinhados, no Azerbaijão, e visitar a Rússia.

Os encontros entre a China e a Coreia do Norte sugerem que os dois países estão a tentar alinhar posições, nas vésperas dos encontros entre Kim e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e Trump.

No último ano, as tensões na península coreana atingiram níveis inéditos desde a Guerra da Coreia (1950-53), devido aos sucessivos testes nucleares e com misseis balísticos realizado pela Coreia do Norte, e à retórica beligerante de Donald Trump.