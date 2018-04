Organizações não governamentais exigem libertação de activista chinês desaparecido em Setembro

Diversas organizações não governamentais (ONG) exigiram, nos últimos dias, a libertação imediata do activista de direitos humanos chinês Zhen Jianghua, desaparecido desde Setembro, depois de ter sido formalmente acusado de subversão, foi ontem noticiado.

Para a directora da Human Rights Watch na China, Sophie Richardson, a prisão do activista mostra a intenção das autoridades chineses em erradicarem a “supervisão dos direitos humanos na China”, disse, em comunicado, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

O activista coordenava, desde 2015, a organização Human Rights Campaign, na China, a qual tem feito esforços para acabar com a detenção de alguns defensores dos direitos humanos no país.

Zhen, de 32 anos, foi preso a 1 de Setembro pelas autoridades chinesas, que o mantiveram desde então sob prisão domiciliária, sem especificar onde.

O advogado do activista chinês, formalmente acusado em Abril de incitar à subversão contra o Estado, condenou não ter acesso ao cliente, há quase sete meses.

“Zhen Jianghua está detido há mais de sete meses por exercer o direito à liberdade de expressão (…) e corre um risco sério de tortura”, declarou o advogado, que pediu às autoridades chinesas a “correcção rápida dos seus erros”.

Também através de um comunicado, defensores dos Direitos Humanos na China exigiram do governo chinês a libertação imediata do activista, cuja prisão é “mais um sinal de repressão implacável a grupos da sociedade civil e à livre expressão”.

A organização não governamental de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI) também já alertou publicamente sobre o risco de tortura de Zhen, enquanto a Federação Internacional de Jornalistas (IFJ) exigiu, há alguns dias, a libertação imediata do activista.