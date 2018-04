Livro sobre Chui Tak Kei resgata fotografias e documentos dos arquivos

O Albergue SCM será palco, no sábado, do lançamento do livro “Chui Tak Kei, A História numa Biografia”, da autoria de João Guedes. O trabalho compreende 240 páginas sobre um homem “que teve uma importância grande na segunda metade do século XX”, segundo explicou o autor ao PONTO FINAL.

Pedro André Santos

Chui Tak Kei nasceu em 1911, em Macau, terra onde foi uma pessoa de grande importância no mundo empresarial. Figura de vulto nas instituições públicas e privadas dos órgãos políticos de Macau, Chui Tak Kei foi também importante na transferência de soberania de Macau para a China, tendo sido membro do Conselho da Redacção da Lei Básica da RAEM e da Comissão Preparatória da RAEM.

O jornalista João Guedes, que acompanhou de perto Chui Tak Kei por ser uma “figura pública”, é o autor do livro com 240 páginas intitulado “Chui Tak Kei, A História numa Biografia”, que será lançado no próximo sábado no Albergue SCM. “É uma fotobiografia de um homem que teve uma importância grande na segunda metade do século XX. Fazia parte do triunvirato que governava a comunidade chinesa de Macau, e que teve intervenções públicas importantes”, começou por explicar o autor ao PONTO FINAL.

No entender de João Guedes, a biografia de Chui Tak Kei é interessante “porque revela o que foi Macau durante o seu tempo”, um tempo marcado não só pela Segunda Guerra Mundial, mas também por um “desenvolvimento rapidíssimo” que surgiu já depois dos anos 70 com a construção civil.

O livro conta também com uma série de fotografias impressas “em alta qualidade” e documentação diversa que foi resgatada de diversos arquivos. “A maior parte das fotografias já estavam disponíveis ao público, a questão é que estavam em arquivos e ameaçam perder-se. Encontrei-as, por exemplo, nos arquivos da Tung Sin Tong, do hospital Kiang Wu e do Gabinete de Comunicação Social. Macau nunca foi lá muito bom nos arquivos a todos os níveis, creio que fazer esta biografia terá sido também útil porque salvou uma série de fotografias de Chui Tak Kei de se perderem definitivamente”, apontou João Guedes.

O autor recordou ainda que, ao longo da sua carreira como repórter, acompanhou Chui Tak Kei, personalidade que entrevistou por diversas vezes. “Foi um aprofundar de conhecimento sobre a sua biografia que me permitiu fazer este livro”, acrescentou.

“Chui Tak Kei, A História numa Biografia” será apresentado no próximo sábado, no Albergue, pelas 15 horas.