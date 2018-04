Lei que cria órgão municipal sem poder político é anti-democrata, alerta Ng Kuok Cheong

Para o deputado, a lei que cria o Instituto para os Assuntos Municipais, aprovada ontem em plenário da Assembleia Legislativa, “afasta o princípio democrático”. O diploma prevê que nenhum dos membros do novo órgão municipal seja eleito, sendo todos designados pelo Chefe do Executivo. José Pereira Coutinho considerou “abstractos” os critérios que qualificam as pessoas para serem nomeadas membros da nova entidade.

Cláudia Aranda

A criação de um órgão municipal sem poder político foi ontem aprovada por 27 votos a favor e três contra, dos deputados pró-democratas e de José Pereira Coutinho. Na opinião do deputado Ng Kuok Cheong a proposta de lei intitulada “Criação do Instituto para os Assuntos Municipais”, que foi ontem discutida e aprovada na generalidade em reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), é “contra a democracia”. “O problema da lei é que afasta o princípio democrático, nenhum membro dos órgãos municipais é eleito, são apontados pelo Chefe do Executivo”, disse Ng Kuok Cheong.

O novo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) vai substituir o actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), “mantendo basicamente as mesmas atribuições”, de acordo com a lei, explicou ontem a Secretária para a Administração e Justiça Sónia Chan, na apresentação da proposta de lei na reunião plenária da AL.

A nova entidade deverá ser formada por membros que são designados pelo Chefe do Executivo, “de entre indivíduos com qualificações adequadas, que tenham entusiasmo e experiência para servir a sociedade e a população, e adequada aptidão profissional”, indicou Sónia Chan. Critérios considerados por José Pereira Coutinho como “abstractos” para qualificar os indivíduos a serem designados pelo Chefe do Executivo. Na reunião plenária, o deputado questionou se “alguém poderá vir a integrar aqueles conselhos meramente por relações familiares ou de amizade”.

O novo órgão municipal será constituído por dois conselhos, um de administração, com um máximo de oito membros, e um consultivo, com não mais de 25 elementos. Uma vez que o IAM está “incumbido pelo Governo de prestar serviços, isso implica que “não disponha de um órgão representativo criado através de eleições”, justificou Sónia Chan.

Ng Kuok Cheong contrariou este argumento: “O Governo pode fundamentar que, por ser um órgão incumbido para prestar serviços por parte do Executivo que, por isso, se for eleito deixa de ter sentido essa incumbência, mas por serem eleitos não podem ser incumbidos pelo Governo? Como é que chegaram a esses resultados? Isso é contra a democracia e põe em polos opostos o Governo e os residentes”, afirmou o pró-democrata.

Está também previsto que os vogais dos dois conselhos venham a eleger entre si os dois representantes do órgão municipal que vão integrar a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, composta por 400 membros, aspecto também comentado por Ng Kuok Cheong.

A lei tem por objectivo criar os órgãos municipais sem poder político, nos termos dos artigos 95º e 96º da Lei Básica. Segundo a nova lei, “o IAM é a entidade municipal sem poder político que está incumbida pelo Governo da RAEM de servir a população nos domínios da cultura, recreio e salubridade pública, bem como de dar pareceres de carácter consultivo sobre as matérias referidas”, operando sob a tutela do Chefe do Executivo.

Sónia Chan esclareceu que o IAM é estabelecido como “um instituto público, dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa, financeira e patrimonial”. A lei prevê ainda a criação de um mecanismo de fiscalização para a gestão financeira e patrimonial do IAM, explicou Sónia Chan, em resposta a outra questão colocada pelos deputados. Sónia Chan garantiu “uma transição suave das funções do IACM para o IAM, assim como do seu pessoal”, estando previsto para o início de 2019 a entrada em funcionamento do novo instituto municipal.

Na sessão plenária de ontem, que contou com a presença de 30 dos 33 deputados da AL, foi aprovado ainda o primeiro orçamento suplementar da AL, relativo ao ano económico de 2018, no valor de cerca de três milhões de patacas.