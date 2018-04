Lam Lon Wai apela a um reforço no combate à fraude telefónica

As burlas telefónicas – que nos últimos dias voltaram a preocupar os cidadãos de Macau, devido a uma vaga de telefonemas oriundos de países como a Papua Nova Guiné ou o Sudão do Sul – entraram ontem no período antes da ordem do dia, na Assembleia Legislativa, pela intervenção de Lam Lon Wai. O deputado pediu um reforço no combate às fraudes, nomeadamente através da cooperação com as forças policiais da China interior.

Assinalando que “as burlas telefónicas nunca podem ser eliminadas”, o deputado salientou que “mesmo que a PJ já tenha reforçado a divulgação e o combate, segundo os dados do ano passado, foram instaurados, ainda, 146 processos, isto é, mais 5,6 vezes, em comparação com 2016”. O que resultou, lembra, em prejuízos pecuniários para 128 pessoas, “num total de mais de 40 milhões de patacas, isto é, um aumento de 15,8 vezes”. Lam Lon Wai considera “incompreensível que as vítimas, na [sua] maioria, tenham sido pessoas de nível universitário ou superior”.

Depois de referir um caso recente, que envolveu um grupo internacional, o deputado fez notar “que este tipo de caso nunca pode ser resolvido apenas através da polícia de Macau”. E questionou: “Assim, como é que o Governo vai aproveitar o mecanismo conjunto de prevenção entre a Polícia Criminal Internacional e os órgãos policiais da China, para reforçar os efeitos de combate? Vai aprender com a experiência estrangeira ao nível da prevenção de burlas telefónicas e crimes cibernéticos, e reforçar a respectiva cooperação?”. Lam Lon Wai disse ainda esperar que a Polícia Judiciária “possa divulgar mais informações, para eliminar as preocupações do público e acelerar a respectiva investigação”, de modo a “reduzir as perturbações provocadas aos cidadãos”.