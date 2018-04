Executivo volta a injectar 7.000 patacas em contas individuais do regime de previdência central

O Governo vai voltar a conceder, este ano, uma verba de 7.000 patacas aos titulares de contas individuais do regime de previdência central não obrigatório. A medida entrou ontem em vigor e foi divulgada num despacho publicado em Boletim Oficial, que refere que os titulares têm de preencher os requisitos legais. A medida já havia sido anunciada nas Linhas de Acção Governativa para 2018 no domínio da Segurança Social, propondo-se o Executivo a “continuar a injectar na conta individual de cada residente uma verba adicional de 7.000 patacas, proveniente do saldo orçamental”. A verba acumulada numa conta individual bem como o rendimento de juros por oito anos consecutivos podem atingir, no máximo, 60.000 patacas. Desde 2017 que se abriram, de forma contínua, as contas individuais de previdência aos residentes de Macau qualificados. No ano passado, houve um total de 370.000 beneficiários e esteve envolvido um valor de 2,73 mil milhões de patacas.

