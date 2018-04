Deputados querem mais esforços do Governo na requalificação dos bairros antigos

A sessão plenária que ontem decorreu na Assembleia Legislativa ficou marcada por interpelações dos deputados sobre os planos urbanísticos da cidade. Os deputados Wong Kit Cheng, Angela Leong e Ma Chi Seng querem mais atenção do Executivo nas zonas antigas de Macau.

Wong Kit Cheng quer que o Governo acelere e lidere os trabalhos do plano de alojamento temporário, reaproveitamento dos edifícios industriais e criação de uma empresa para a coordenação dos assuntos sobre a renovação urbana. Num interpelação oral apresentada ontem na Assembleia Legislativa (AL), a deputada sugeriu a disponibilização de benefícios fiscais para os edifícios antigos a reconstruir, a reutilização dos edifícios industriais e a criação de um serviço de apoio ao Conselho para a Renovação Urbana, criado em 2016.

A deputada salientou que membros do Conselho para a Renovação Urbana já afirmaram que, “actualmente, há falta de apoio administrativo e jurídico nos seus trabalhos. (…) Tudo isso devia ser feito pelo Governo, mas parece que este adjudicou os trabalhos a uma empresa e aos membros deste conselho, por isso são da opinião que o Governo não está a liderar bem os trabalhos”.

Para Wong Kit Cheng, o Executivo falha na concretização das sugestões dos membros do Conselho, nomeadamente o plano de alojamento temporário, reaproveitamento dos edifícios industriais e a criação de uma empresa detida a 100% pelo Governo. “É uma pena que, até à data, o Governo não tenha concretizado nenhum destes planos nem implementado uma lei sobre isso”, disse.

A representante da Associação Geral das Mulheres de Macau apontou ainda a calendarização dos trabalhos como um problema. Entre o concurso para estudos sobre a renovação urbana – que o secretário para os Transportes e Obras Públicas prevê concluído em cerca de dois anos –, consultas públicas sobre a disponibilização de habitações temporárias e as percentagens dos direitos de propriedade para efeitos de construção predial, e relatórios, “os trabalhos da renovação urbana nunca mais vão acabar”.

“O problema do envelhecimento dos bairros antigos é grave, o seu ambiente habitacional está cada vez pior, os edifícios velhos tornam-se gradualmente perigosos e as construções, tanto subterrâneas como à superfície, não conseguem satisfazer as necessidades do actual desenvolvimento social, da actividade económica e da vida dos trabalhadores”, destacou Wong Kit Cheng.

A requalificação das zonas antigas

Angela Leong referiu-se ao Programa Específico de Apoio Financeiro para a Criatividade Cultural nos Bairros Comunitários na sua interpelação antes da ordem do dia, ontem, na AL. Para a deputada, o programa do Fundo das Indústrias Criativas deve ser apoiado “porque incentiva as empresas comunitárias a aproveitarem a criatividade cultural para impulsionar a economia turística dos bairros comunitários”. Porém, considera que o Governo deve pensar requalificar as zonas da Rua de Cinco de Outubro e da Rua dos Ervanários – a última já com “muitas lojas com características da cultura criativa” – e ter em conta outras zonas antigas da cidade.

A deputada frisou que o Executivo “deve considerar adoptar medidas efectivas para optimizar as instalações complementares para revitalizar as zonas em questão”, principalmente ao nível do serviço de transportes para atrair fluxo turístico.

As construções urbanas e o desporto

Ma Chi Seng deixou ontem sugestões para a distribuição racional dos recursos desportivos públicos dos bairros comunitários. O deputado disse que “há que incluir os critérios das instalações desportivas públicas no âmbito de regulação das construções e projectos urbanos, estudar e definir os critérios das instalações desportivas complementares nos novos aterros urbanos e nos bairros antigos, por forma a promover a articulação das construções urbanas com o desporto”.