Receitas dos casinos sobem 22% em Março

Os casinos de Macau fecharam Março com receitas de 25,950 mil milhões de patacas, mais 22,2% comparativamente a igual período de 2017, indicam dados oficiais divulgados este fim-de-semana. De acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), em Março de 2017 as receitas dos casinos tinham sido de 21,2 mil milhões de patacas. As receitas brutas acumuladas nos três primeiros meses do ano totalizaram 76,5 mil milhões de patacas, o que representa um aumento de 20,5% em relação a igual período do ano anterior. Em 2017, a receita do jogo em Macau cresceu 19,1% para 265,7 mil milhões de patacas, invertendo uma tendência de queda registada nos três anos anteriores. A indústria de jogo, principal pilar da economia da RAEM, começou a recuperar em Agosto de 2016, altura em que terminou um ciclo de 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas das receitas. As receitas dos casinos de Macau vinham a cair há três anos consecutivos: -3,3%, em 2016, -34,3% em 2015 e -2,6% em 2014.

