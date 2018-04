“Quando o tempo desaparece, resta apenas o espaço”

Mathilde Denison Cheong apresentou ontem a sua obra que tem por base uma reflexão filosófica sobre o tempo e o espaço. A artista belga usa o desenho a lápis de cor sobre papel, fotografia e vídeo para interrogar-se sobre o que resta quando o tempo desaparece. A exposição mantém-se na galeria Creative Spot Macau até 10 de Abril.

Cláudia Aranda

Uma reflexão sobre o tempo e o espaço traduzem a essência do trabalho da artista belga Mathilde Denison Cheong, de 27 anos, que apresentou ontem a sua obra na galeria Creative Spot Macau, na Rua da Águia, número 18, junto ao Jardim Camões. A exposição vai manter-se até 10 de Abril.

Nos cadernos de desenho de Mathilde há sequências de figuras geométricas, preenchidas com tons vivos e coloridos, desenhos da vida quotidiana pintados a lápis ou caneta, em formato de banda desenhada, traços e gestos que se repetem, como o momento de preparar, servir e beber o café. Uma vez bebido o café, apenas resta o espaço. O trabalho da artista inclui desenho a lápis de cor sobre papel, fotografia e vídeo, que integram a reflexão que a artista está a desenvolver desde há alguns anos. Nos vídeos, Mathilde usa um espaço restrito para repetir sequências, um passo adiante, um passo interrompido, um salto para o chão, ou uma luz que se apaga num quarto do qual só se vê a cortina amarela que tapa a janela. A cinematografia é, aliás, uma forma de expressão a que Mathilde recorre já com regularidade. Em 2016, a artista apresentou a curta-metragem “Tout est devant”, no “concurso de vídeo original de Macau” da Associação Espaço Vídeo.

Mathilde Denison Cheong é mestre em “Artes Plásticas, Visuais e do Espaço”, grau que obteve na Escola de Investigação Gráfica em Bruxelas, na Bélgica. Tem formação em Filosofia da Universidade Católica de Lovaina. Frequenta agora uma licenciatura em Sinologia na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e um curso de Cantonês na Universidade de São José. Desde que terminou o estudo de artes na Bélgica que a jovem se dedica a desenvolver este trabalho de reflexão sobre o tempo e o espaço.

“Quando o tempo desaparece, resta apenas o espaço, é uma reflexão filosófica através dos desenhos”, explica a artista, exprimindo-se em francês, traduzida por Cheong Kin Man. O casal conheceu-se em Bruxelas há uns dois anos, explica o cineasta de Macau, doutorando em Antropologia Visual na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, autor da multi-premiada curta-metragem “Uma Ficção Inútil”. Até conhecer o cineasta, Mathilde nunca tinha ouvido falar de Macau nem da língua cantonense, explica Cheong Kin Man, acrescentando que Mathilde, entretanto, já cá veio umas quantas vezes, sendo esta a sua terceira visita ao território.

O trabalho é uma “representação do que fica quando o tempo desaparece”. Mathilde “tenta viver no momento presente e esquecer o passado e o futuro, um tempo presente infinito, representado pela repetição dos gestos. Os desenhos dela são a representação do que ela imagina que acontece quando o tempo desaparece ou se não houvesse o tempo”, explica o cineasta.

Sobre o uso da cor, a artista explica que são as cores que vê na vida quotidiana. Aqui, em Macau, Mathilde usa mais “o azul, o violeta e o cinzento”, tons mais serenos, porque é essa a sensação que a vida no território lhe transmite. Na Europa, a artista recorre a tonalidades mais fortes, como o vermelho, amarelo e cor de laranja, “porque a sensação de estar na Europa é diferente de estar aqui, na Europa vivo um dia-a-dia mais activo”, explica.