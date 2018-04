Procuradores dos EUA defendem sentença de mais de seis anos para Ng Lap Seng

O Governo dos EUA pediu uma sentença de mais de seis anos de prisão para Ng Lap Seng, empresário multimilionário de Macau, depois de ter sido sentenciado, em Julho do ano passado, por suborno a dois embaixadores da Organização das Nações Unidas para receber apoio na construção de um centro de conferências na RAEM. O pedido foi feito por procuradores no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Manhattan, e refere não só a sentença alargada, mas também uma multa de dois milhões de dólares norte-americanos, avançou a agência noticiosa Reuters.

A solicitação foi apresentada quatro semanas depois de os advogados de Ng Lap Seng terem pedido que o empresário, de 69 anos, fosse condenado a cumprir uma pena de prisão e que lhe fosse permitido regressar à China para junto da sua família. Ng volta ao tribunal no dia 11 de Maio para responder perante o juiz distrital dos EUA, Vernon Broderick. De acordo com a Reuters, os oficiais responsáveis pelo sistema de liberdade condicional defendem uma pena de prisão de seis anos.

Vernon Broderick é também o juiz responsável pela condenação a sete meses de prisão, nos Estados Unidos, de Jeff Yi, antigo assistente do empresário de Macau, que se assumiu culpado pelo crime de evasão fiscal. No início do mês de Março, Yin admitiu que aceitou o pagamento em cheques por parte da organização de Ng Lap Seng, feitos para evitar o pagamento de impostos. Não admitiu, porém, as acusações de suborno.

Voltando a Ng Lap Seng, o empresário foi condenado em todas as seis acusações que enfrentou, incluindo suborno, lavagem de dinheiro e corrupção, após um julgamento de quatro semanas e menos de um dia de deliberações do júri. Os procuradores dos Estados Unidos acusaram-no de pagar mais de um milhão de dólares americanos em propinas a funcionários públicos, entre os quais o falecido ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, John Ashe.

“O réu, um sofisticado empresário internacional, usou repetidamente a sua riqueza e poder para tentar corromper a tomada de decisões nas Nações Unidas”, afirmaram os procuradores na passada sexta-feira, citados pela Reuters. “Isso foi uma escolha. Isso garante uma punição substancial e significativa”, acrescentaram.

Ng Lap Seng foi autorizado a residir no seu apartamento em Manhattan sob guarda de 24 horas e uma fiança de 50 milhões de dólares norte-americanos.