Ponte do Delta: RAEHK e Zhuhai com ligação de 80 dólares de Hong Kong

A empresa de transportes presidida por Pansy Ho ganhou o contrato para o serviço de autocarros shuttle que vão circular na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. De Hong Kong a Zhuhai haverá uma distância de 80 dólares de Hong Kong, valor definido pela operadora de serviços de transporte e que representa uma tarifa significativamente mais baixa do que os concorrentes que operam ‘ferries’ – também aqui se inclui a Shun Tak Holdings – ou outros serviços de autocarros, avançou o South China Morning Post. Os direitos de exploração de shuttles que circularão na nova Ponte do Delta são exclusivos e, diariamente, vão transitar entre 90 a 140 autocarros entre as três cidades. Vão partir a cada cinco minutos nas horas de ponta e de 10 ou 15 minutos fora daqueles períodos. Por outro lado, o serviço nocturno compreenderá a circulação de autocarros a cada 15 ou 30 minutos. A Shun Tak Holdings já lidera o mercado dos ‘ferries’ que ligam Hong Kong e Macau com o serviço TurboJET.

