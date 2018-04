“O meu filho não entende as explicações e, às vezes, fica muito zangado e frustrado”

Pais de crianças com autismo, residentes em Macau, afirmam que o que mais precisam para lidar com as dificuldades que enfrentam os filhos são terapeutas da fala, técnicos de saúde e de centros de actividades que os apoiem no desenvolvimento das suas crianças. Macau ontem iluminou-se de azul para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.

Cláudia Aranda

A Torre de Macau, as Ruínas de São Paulo e o Centro de Ciência de Macau iluminaram-se de azul, ontem, a partir das 18h, para assinalar o 2 de Abril, Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007. Ontem, a Associação de Autismo de Macau (AAM) inaugurou oficialmente no Centro de Ciência um programa de actividades para todo o mês que visa aumentar a sensibilização para o autismo.

Para os pais de crianças com autismo, residentes em Macau, presentes no evento, a maior dificuldade continua a ser a falta de terapeutas da fala, de técnicos de saúde e de centros de actividades que os apoiem no desenvolvimento das suas crianças.

Em Macau há apenas 29 terapeutas da fala licenciados, indicou ontem Clarence Choi, Chefe de Departamento da Solidariedade Social do Instituto de Acção Social (IAS). Os dados do Governo indicam que há 380 pessoas em Macau, crianças e adultos, diagnosticadas com autismo e identificadas pelo IAS com o Cartão de Registo de Avaliação de Deficiência, adiantou Clarence Choi.

O número real de pessoas com autismo em Macau não está, todavia, identificado e não é conhecido, alertou Nicole Chan, directora da AAM, ao PONTO FINAL. A psicoterapeuta Sara Chiang, técnica no Hospital de Kiang Wu, referiu que acompanha 20 crianças com autismo e que, por mês, há pelo menos 10 novos casos de crianças trazidas pelos pais que se apresentam à consulta para exame e diagnóstico. Geralmente “vêm aos dois anos, os pais vêm com receio, porque as crianças ainda não falam e têm os professores a queixarem-se deles na escola. Então, eles trazem-nos ao hospital para diagnóstico”, explica Sara Chiang, que é também voluntária na AAM.

Crianças autistas, frustradas na aprendizagem

“Para mim a situação como pai de criança autista é que não há assim tantos recursos, o Governo financia bastante, mas não temos tantos terapeutas, especialistas, apoio. Ou seja, não falo do ‘hardware’, não falo do dinheiro, falo do ‘software’, da falta de especialistas, essa é a parte mais difícil”, afirmou ontem ao PONTO FINAL Terence Mak, pai de Tristan Mak, de 10 anos, diagnosticado aos dois. “O meu filho vai à escola todos os dias. Na escola, sim, tem apoio, é uma escola do Governo, é uma escola primária com duas secções, que inclui a parte destinada a crianças com necessidades especiais”, explicou o pai de Tristan. Mas, fora da escola, as dificuldades aumentam, sobretudo quando se trata de encontrar terapeutas disponíveis. “Vamos a Hong Kong às vezes. Também há empresas que contratam especialistas de Hong Kong uma vez, duas vezes por semana. Mas, de qualquer forma, são poucos, e não é fácil conseguir uma vaga, temos técnicos nos dois hospitais em Macau, mas as vagas são muito limitadas”, explicou.

A mãe de Ieong, de cinco anos, conta que tem muitas dificuldades quando estão a fazer os trabalhos de casa. “O meu filho não entende as explicações e, às vezes, fica muito zangado e frustrado”, conta Lei Chi Leng. “Ele está numa escola especial que tem muitos recursos, mas fora da escola está a receber terapia da fala e terapia ocupacional no Hospital de Kiang Wu. O seu discurso tem estado a evoluir bastante bem. Mas, cada sessão de terapia de 40 minutos custa 300 patacas”.

A mãe de Ieong confessa que gostava de receber mais apoio financeiro do Governo para que a criança pudesse ser integrada em actividades de desenvolvimento fora da escola. Lei Chi Leng diz que gostava de poder ser “mãe a tempo inteiro”, mas que a situação não lhe permite, tem um emprego do qual não pode abdicar. Ela tem que tomar conta do filho e assegurar o salário. Lei Chi Leng admite estar a receber bastante apoio do Governo, conta que recentemente a família mudou-se para uma casa de habitação social, onde já não tem que pagar renda. No entanto, gostava de ter assistência para poder inscrever o filho autista em actividades externas à escola.

Governo abre centro em 2020 com recursos para autistas

Para aumentar o número de terapeutas de fala disponíveis no território, o Governo conta com o curso de terapia da fala e da linguagem, que abriu em 2016, no Instituto Politécnico de Macau, e deverá formar 20 especialistas em breve. Este ano vai abrir um novo curso, esperando-se que mais 20 estudantes integrem esta formação, indicou Clarence Choi. O responsável do IAS referiu que o Governo tem, também, prestado apoio aos pais e famílias através das associações como a AAM, na organização de actividades, que promovam o intercâmbio entre pais e colóquios com especialistas. “Os pais são elementos cruciais, eles podem providenciar muita ajuda aos seus filhos”, disse.

“Hoje temos actividades diferentes em Macau para promover a sensibilização, queremos enfatizar as necessidades dos autistas para que a sociedade compreenda mais a sua condição. Com anos de campanhas há cada vez mais cidadãos que percebem o autismo”, acrescentou Clarence Choi.

O responsável sublinhou que o IAS também presta apoio com infra-estruturas equipadas com pessoal especializado. “Em 2020, vamos abrir um centro destinado a pessoas com necessidades, queremos providenciar recursos e meios específicos para crianças com autismo, estamos a trabalhar neste projecto”, revelou Clarence Choi.

Em 2015, a ONU estimava em 70 milhões o número de pessoas com autismo, cerca de 1% da população mundial. A OMS descreve o autismo como consistindo num conjunto de condições caracterizadas por “algum grau de alteração do comportamento social, comunicação e linguagem, e por um repertório de interesses e actividades que são restritas, estereotipadas e repetitivas”. Os estudos científicos disponíveis indicam a existência de múltiplos factores como causa desta condição, incluindo factores genéticos e ambientais.

Problema de crianças deixadas sós com as empregadas?

Sara Chiang refere que “as pessoas costumam falar em história familiar. Pode haver factores genéticos mas, pela minha experiência, acho que o ambiente e a ‘parentalidade’ são factores a considerar, porque os pais não acompanham assim tanto as crianças quando são mais pequenas, talvez porque estão ocupados a trabalhar, talvez deixem as crianças com os avós, ou com a empregada doméstica. Às vezes, as crianças não têm tanta ligação com os pais e, quando crescem, apresentam características de autismo, não quer dizer que tenham autismo”.

Tal como os cientistas, também o pai, Terence Mak, não tem certezas quanto às causas do autismo no seu filho. “Não faço ideia, as pessoas falam da comida que comemos, do ambiente, mas uma coisa em particular sobre Macau que posso falar, e que não penso que seja uma causa directa, é indirecta, mas há cada vez menos crianças em cada família, muitas são filhos únicos, há menos oportunidade de conviverem umas com as outras. A segunda questão é que a empregada doméstica é alguém que não sabe falar chinês e fala muito mal inglês, e muitos dos pais estão a trabalhar, e não falam assim tanto. Além dos possíveis problemas biológicos, se olharmos à nossa volta, as condições são completamente diferentes de há 20 anos, quando as crianças interagiam umas com as outras. Acho que tem também alguma coisa a ver com estas invenções, os telemóveis, os ‘gadgets’, talvez não seja exactamente a razão, mas penso que tem alguma coisa a ver”.

A AAM tem desenvolvido actividade de sensibilização, nas escolas e creches, de maneira a que os técnicos “na linha de frente” sejam capazes de lidar com crianças autistas e as suas dificuldades. No entender da directora da AAM, o Governo deve “aumentar a sensibilização”, para que os professores estejam atentos aos sintomas e possam alertar os pais mais cedo.

Ontem, Macau iluminou-se pelo autismo. A iluminação de edifícios em azul surge através do movimento “Light It Up Blue/Iluminar de Azul”, presente em todo o mundo, e que consiste em iluminar edifícios, monumentos e casas ou em colocar uma vela ou um balão azul em cada janela como forma de chamar a atenção para o autismo.