Melco International anuncia subida de 70% nas receitas líquidas em 2017

A empresa Melco International, presente em Macau, anunciou na passada semana um aumento de 70% nas receitas líquidas para 41,2 mil milhões de dólares de Hong Kong em 2017. De acordo com os resultados auditados, enviados à bolsa de valores de Hong Kong, relativos ao ano passado, o grupo liderado por Lawrence Ho, registou um EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 9,8 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Lawrence Ho, filho do magnata do jogo de Macau Stanley Ho, afirmou que a Melco vai inaugurar “este ano” o hotel Morpheus, desenhado pela arquitecta Zaha Hadid, marco da fase final do desenvolvimento da City of Dreams”, na faixa de casinos do Cotai, entre as ilhas da Taipa e de Coloane. “Depois de vários anos de investimento no desenvolvimento da primeira rede de resorts integrados do século XXI, é com satisfação que anuncio um forte crescimento ao longo de 2017. Entrámos em 2018 com uma empresa mais forte, mais focada e estamos bem colocados para continuar a nossa visão de liderança no mundo do lazer e entretenimento”, disse Lawrence Ho.

Além de Macau, “o Japão continua a ser a prioridade de desenvolvimento” da Melco, sublinhou Ho. A Melco Internacional está presente na China, Filipinas, Rússia, Macau e garantiu a primeira e única concessão para um casino em Chipre.

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment, uma das seis concessionárias que operam em Macau, anunciou em Fevereiro que obteve receitas de 5,3 mil milhões de dólares em 2017, com lucros atribuíveis ao grupo de 347 milhões de dólares.