Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau com lucros de 354 milhões de patacas em 2017

A Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM) anunciou na passada semana lucros de 354 milhões de patacas, em 2017, mais 52 milhões de patacas do que no ano anterior. Os resultados da CAM, aprovados durante a assembleia anual de accionistas, mostram que a sociedade obteve lucros pelo sexto ano consecutivo, indicou a empresa em comunicado.

Em 2017, a CAM obteve “receitas de 1,4 mil milhões de patacas, mais 5,5% que em 2016”, afirmou o presidente da assembleia-geral, Charles Lo Keng Chio. A CAM traçou como principais objectivos para 2018 o transporte de “7,38 milhões de passageiros, 60 mil movimentos de aviões, 39 mil toneladas de carga e mais de três mil jatos executivos”. Segundo a CAM, a abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, prevista para este ano, será fundamental para o cumprimento das metas propostas.

A CAM é a responsável pelo desenvolvimento, pelo acordo financeiro e pela expansão e promoção do mercado do Aeroporto Internacional de Macau e, a partir de 1 de Abril, substituiu-se à empresa Administração de Aeroportos Ltda (ADA) como responsável pela operação diária do aeroporto. Segundo a CAM, todos os trabalhadores da ADA – empresa filial do Aeroporto Internacional de Macau – vão ser integrados na sociedade.

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu, ao longo do ano passado, 7,16 milhões de passageiros, um valor recorde em 22 anos de operação. Macau vai passar a ter uma ligação aérea regular à Europa, a Moscovo, a partir de 9 de Maio.