Hato: Relatório denuncia fragilidades e apresenta propostas de optimização

A versão final do “Relatório geral de avaliação sobre os danos causados pelo tufão Hato, com propostas para a optimização do sistema de gestão de emergências” deixa recomendações relativas às questões da meteorologia, energia eléctrica, barreiras contra as marés no Porto Interior e actuação do corpo de bombeiros. O documento focou-se principalmente no mecanismo de resposta a emergências, prevenção, redução e socorro a catástrofes.

O estabelecimento de um regime de resposta a emergências, prevenção e socorro a catástrofes, a criação de um sistema completo de planos de contingência, a melhoria do mecanismo de contactos e cooperação para responder a emergências e a formação dos cidadãos em temas relacionados com a segurança foram os principais tópicos tratados no “Relatório geral e avaliação sobre os danos causados pelo tufão Hato”, publicado oficialmente no final da semana passada. O documento apresenta ainda propostas de acção nos domínios da meteorologia, energia eléctrica, barreiras contra as marés – Porto Interior – e actuação do Corpo de Bombeiros.

Um comunicado do Governo refere que, “atendendo às particularidades de Macau”, a versão final do texto discorreu sobre o mecanismo de resposta a emergências, prevenção, redução e socorro a catástrofes, incluindo ainda recomendações.

No que diz respeito às recomendações inseridas no relatório, encomendado pela Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu Acompanhamento e Aperfeiçoamento, pressupõe-se a definição dos mecanismos e concepção de um quadro legal para o estabelecimento de um regime de resposta a emergências, um enfoque nas obras de reforço das infra-estruturas vitais à prevenção e redução de catástrofes e uma melhoria do mecanismo de contactos e cooperação no contexto da região Guangdong-Hong Kong-Macau.

O texto principal divide-se em quatro capítulos, sendo que o quarto e último “inclui medidas de médio e longo prazo direccionadas a outras prioridades, tais como a realização de estudos e avaliações dos riscos e vulnerabilidades gerais a desastres na RAEM; a sua capacidade de reagir a emergências; a promoção do conceito de segurança no desenvolvimento de uma ‘cidade-inteligente’ (‘smart city’); a criação de uma plataforma para comandar acções de segurança pública e de resposta a emergências; construção de abrigos e áreas para evacuação e acolhimento de vítimas; desenvolvimento de uma base para educação científica e divulgação geral do tema da segurança pública; estabelecimento de uma base de formação de equipas especializadas em salvamento; execução de obras de drenagem para prevenir enchentes (causadas pelas marés) na região marginal do Porto Interior”, refere o mesmo comunicado. Encontra-se também já em estudo a proposta de construção de comportas no Porto Interior, bem como a rede de drenagem.

A versão final do relatório possui uma extensão total de 140 mil caracteres. Ao texto principal acrescem quatro anexos com estudos específicos que se focam em assuntos como a meteorologia, energia eléctrica, barreiras contra as marés (Porto Interior) e actuação do corpo de bombeiros.

O estudo foi encomendado a três instituições, nomeadamente o Instituto de Investigação de Segurança Pública da Universidade de Tsinghua, o Instituto de Investigação sobre Novos Riscos da Universidade de Tecnologia do Norte da China e o Centro de Redução de Desastres do Ministério de Assuntos Civis da República Popular da China.

O relatório baseia-se numa versão preliminar, o “Relatório de trabalho do painel de especialistas da CNRD [Comissão Nacional para a Redução de Desastres] para apoiar a avaliação dos danos causados pelo tufão Hato em Macau”, divulgada em Setembro passado. Com cerca de 250 páginas, o documento está publicado apenas em língua chinesa e, de acordo com o TDM – Canal Macau, não vai ser publicada uma versão em língua portuguesa; apenas o resumo que já veio a público.