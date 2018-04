Dez mortos em desabamento de edifício no centro da Índia

Dez pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de um prédio degradado, na cidade de Indore, no centro da Índia, depois de um carro chocar contra um pilar do edifício, informou uma fonte policial à Efe.

O subinspector da polícia de Indore, Harinarayanachari Mishra, especificou que o veículo embateu contra o imóvel de quatro andares, no qual funcionava um albergue, fazendo com que a construção viesse abaixo.

“O edifício era velho, segundo algumas pessoas, teria entre 70 e 90 anos”, indicou. “A operação de resgate foi muito rápida e em duas ou três horas conseguimos retirar as 12 pessoas”, relatou, salientando que todos os sobreviventes foram resgatados do meio dos escombros.

Shivraj Singh Chouhan, chefe de Governo do Estado Madhya Pradesh, onde se localiza Indore, anunciou que serão pagas indemnizações de 200.000 rupias (cerca de 2.500 euros) aos familiares das vítimas mortais e de 50.000 rupias (625 euros) aos feridos.

Os desabamentos e os incêndios em edifícios são frequentes na Índia, geralmente devido ao estado precário das infra-estruturas e à falta de manutenção, factores alimentados pela corrupção e práticas ilegais no sector da construção.