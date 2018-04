Cidadãos querem revisão da Lei de condicionamento de entrada nos casinos

A “maior parte” da população concorda com a necessidade de revisão da Lei de condicionamento da entrada, do trabalho e do jogo nos casinos. A conclusão foi apresentada no relatório final da consulta pública de revisão do diploma, que revela que questões como o “âmbito de abrangência dos profissionais do sector de jogo em causa”, o “regime sancionatório”, ou a “introdução da apreensão cautelar de fichas ou outros benefícios dos jogos de fortuna ou azar” registaram a maior parte das opiniões (a favor ou indiferentes – outras opiniões) dos cidadãos.

Os dados recolhidos na consulta pública conduzida pelo Governo, entre Setembro e Outubro do ano passado, mostram que a “introdução na previsão legal a interdição de entrada nos casinos dos profissionais do sector do jogo, quando não se encontrem no desempenho das suas funções” foi o assunto que mereceu uma maior atenção da sociedade, tendo sido recebidas 95 opiniões/sugestões, e tendo sido registado o maior número de opiniões, 68% a favor e indiferentes (outras opiniões) e 32% opiniões contra.

No mesmo âmbito, o documento indica que “a percentagem de opiniões entre profissionais do sector do jogo, que se manifestaram a favor ou indiferentes (outras opiniões) foi de 70%, o que demonstra que a maior parte dos profissionais do sector compreende que a intenção legislativa do Governo é de natureza proteccionista”.

Ainda quanto à possível proibição de entrada de funcionários em salas de apostas quando não se encontrem a trabalhar, o relatório divulgado pelo Executivo conclui que “as restantes entidades relacionadas com o sector encaram esta proposta de revisão de uma forma mais positiva, em particular as instituições que promovem o jogo responsável e as que se dedicam à prevenção e tratamento do vício do jogo”. No caso das instituições que prestam serviços sociais, estas manifestaram o apoio e concordância com a revisão, entendendo que “auxiliará na redução dos impactos negativos do jogo na sociedade”.

No processo de consulta pública, foram recebidas sugestões de 101 entidades, sendo 64 pessoas singulares e 37 pessoas colectivas, que apresentaram um total de 286 sugestões válidas. As sessões de consulta pública contaram com a presença do público em geral, trabalhadores do sector do jogo, representantes das concessionárias/sub-concessionárias, representantes de promotores do jogo, assistentes sociais, académicos, representantes de instituições de serviço social, representantes de associações e familiares de pessoas afectadas pelos distúrbios do jogo.