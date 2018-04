Chui Sai On: ICBC é “uma das mais importantes parcerias para a sociedade local”

O Chefe do Executivo e Yi Huiman, presidente do conselho de administração do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), querem continuar a apostar no “sector financeiro com características próprias de Macau” e em “meios de reforço do papel do território enquanto plataforma de cooperação entre a China e os países lusófonos”.

Chui Sai On e o responsável do ICBC reuniram-se na semana passada por ocasião da celebração do “memorando sobre o apoio aos trabalhos inerentes ao desenvolvimento do sector financeiro de Macau com características próprias” – assinado entre a instituição bancária e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) –, tendo o Chefe do Executivo destacado “o bom desempenho do ICBC em Macau” e apontado que “esta é uma das mais importantes parcerias para a sociedade local”, indica um comunicado do gabinete do Chefe do Governo.

A assinatura do documento, referiu Chui Sai On, “abre oportunidades à diversificação económica adequada e à criação de novos empregos, especialmente com a construção de ‘Um Centro, Uma Plataforma’ que está constantemente a atingir diferentes fases”. Já Yi Huiman afirmou que o memorando “irá ter efeitos positivos no desenvolvimento desse tipo de sistema [sistema financeiro com características próprias], assim como irá beneficiar Macau nos planos de construção de uma plataforma de troca de activos com os países de língua portuguesa”. Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, também marcou presença no encontro.

Os activos totais do ICBC ascenderam, em finais de Dezembro de 2017, a 26.1 triliões de renminbi, tendo os lucros líquidos atingido o valor de 287.5 mil milhões de renminbi no mesmo ano. Além das 16 mil agências que operam na China Continental, a rede de estabelecimentos do ICBC no exterior estende-se a 45 países e regiões, com mais de 400 filiais.