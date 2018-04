Aposentação e processo disciplinar de Fong Soi Kun “são independentes”

A pensão de aposentação e o processo disciplinar instaurado ao antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) são independentes. Fong Soi Kun preencheu os requisitos do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública, que prevê que seja permitida a aposentação “após 30 anos de serviço contados para efeitos de aposentação e tenha 55 ou mais anos de idade”, indica um comunicado do gabinete da secretária para a Administração e Justiça.

O antigo dirigente aposentou-se no dia 27 de Novembro do ano passado e “os dados constantes do processo estão correctos e completos”, lê-se na nota de imprensa. O pedido de demissão foi apresentado por Fong Soi Kun um dia depois do tufão Hato ter passado por Macau, a 23 de Agosto de 2017, e deixado 10 vítimas mortais e centenas de feridos.

Fong Soi Kun enfrenta um processo disciplinar para apurar responsabilidades sobre os procedimentos durante o tufão Hato e os danos provocados pelo mesmo. A investigação encontra-se actualmente em curso.

O gabinete da secretária para a Administração e Justiça reafirmou que “o processo da fixação da pensão de aposentação de um funcionário ou agente público não afecta o anterior processo disciplinar, ambos são independentes, o processo disciplinar continua, e o artigo 306.º do estatuto [dos trabalhadores da administração pública] prevê as consequências aos funcionários e agentes aposentados que estejam sujeitos às penas de suspensão, de aposentação compulsiva ou de demissão”.

Na quinta-feira passada, foi tornado público que o antigo director dos SMG vai receber uma pensão de quase 80.000 patacas. Num outro comunicado – este emitido pelo gabinete do porta-voz do Governo –, refere-se que o Chefe do Executivo continua a aguardar a conclusão do processo disciplinar ao ex-director dos SMG, para que o resultado seja divulgado publicamente.

“O Governo da RAEM constatou que, apesar de em 2009 ter sido efectuada uma revisão para tornar mais completo o regime jurídico do estatuto do pessoal de direcção e chefia, observa-se a necessidade de rever e aperfeiçoar ainda a parte referente aos processos disciplinares a esses dirigentes. Assim, um despacho do Chefe do Executivo determinou a criação, pela secretária para a Administração e Justiça, de um grupo de trabalho que proceda ao respectivo estudo e apresente um relatório sobre o diploma, (…) por forma a melhorar o regime de responsabilização dos dirigentes do Governo da RAEM”, aponta o mesmo comunicado.