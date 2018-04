Voleibol: Fórum Macau recebe China, Sérvia, Tailândia e Polónia

As selecções da China, Sérvia, Tailândia e Polónia vão medir forças em Macau na edição daquele que é o maior evento dedicado ao voleibol no território, e que irá decorrer na RAEM entre 22 e 24 de Maio.

As grandes emoções do voleibol vão estar de regresso ao território, tendo, uma vez mais, o Fórum Macau como palco principal. Sob o novo sistema, participam no evento um total de 16 equipas, das quais 12 são equipas principais e quatro são equipas desafiantes. China, Sérvia, Tailândia e Polónia reunir-se-ão em Macau para a disputa da melhor classificação da jornada, referiu ontem a organização em conferência de imprensa.

A Liga das Nações de Voleibol Feminino da FIVB decorre durante seis semanas (incluindo cinco fases preliminares e uma fase final), e é constituída por 20 jornadas, sendo Macau uma das jornadas da segunda semana. Depois das provas preliminares, que contam com a participação das 16 equipas, as primeiras cinco equipas melhores classificadas e a equipa do país anfitrião irão disputar o título de campeã das finais, que terão lugar entre 27 de Junho e 1 de Julho, em Nanjing, China.

Segundo Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, as quatro equipas que irão participar na RAEM “irão certamente exibir as suas melhores técnicas, por forma a proporcionar provas emocionantes à população”. À semelhança dos anos anteriores, a Galaxy Entertainment irá ser a patrocinadora principal do evento.

Os bilhetes para o Grande Prémio serão colocados à venda a 2 de Abril, pelas 11:00, nas 15 lojas “Circle K” e na página electrónica http://www.macaovnl.com. Os ingressos para um dia de competição custam 150 patacas cada, válido para os dois jogos nesse dia, e sem lugar marcado. Aqueles que adquirirem bilhetes nas lojas “Circle K” e na página electrónica para os três dias da competição entre 2 de Abril a 21 de Maio terão direito a 30% de desconto.

Com o intuito de incentivar a activa participação dos espectadores, é organizado pelo sétimo ano consecutivo o concurso “Estrela do Grupo Galaxy Entertainment”, pelo que os espectadores podem eleger a sua jogadora favorita ao assistirem às provas, estando prevista a realização do sorteio junto dos eleitores da vencedora do título.