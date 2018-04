Valor de importação de telemóveis e veículos entre os que cresceram mais nos primeiros meses

Em Janeiro e Fevereiro importaram-se 1,50 mil milhões de patacas em telemóveis e 1,02 mil milhões de patacas de combustíveis e lubrificantes, sendo estes alguns dos valores mais elevados no total de bens de consumo importados. O valor de importação de automóveis de passageiros e motociclos foi o que mais cresceu nos meses de Janeiro e Fevereiro, em 66 %. O valor total do comércio externo de mercadorias correspondeu a 16,95 mil milhões de patacas, registando-se uma subida de 26,8%.

O valor importado de produtos de beleza, de maquilhagem e de cuidado da pele, de 738 milhões de patacas, e o de automóveis de passageiros e motociclos, de 299 milhões de patacas aumentaram 46,6% e 65,8%, respectivamente, nos meses de Janeiro e Fevereiro, informa a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Além disso, os valores importados de telemóveis (1,50 mil milhões de patacas), de combustíveis e lubrificantes (1,02 mil milhões de patacas), bem como de materiais de construção (352 milhões de patacas), registaram acréscimos de 48,9%, 22,9% e 47,1%, respectivamente.

Os valores importados de mercadorias da China Continental, de 5,07 mil milhões de patacas, e da União Europeia, de 3,84 mil milhões de patacas, nos dois primeiros meses deste ano subiram 29,8% e 27,7%, respectivamente. Por seu turno, os valores importados de mercadorias dos países de língua portuguesa – 135 milhões de patacas – e dos países de “Uma Faixa, Uma Rota” – 1,28 mil milhões de patacas – cresceram 30,6% e 26,4%, respectivamente. No total, importaram-se 9,73 mil milhões de patacas de bens de consumo, mais 27,1%, em termos anuais.

O valor total do comércio externo de mercadorias no período de Janeiro a Fevereiro deste ano correspondeu a 16,95 mil milhões de patacas, registando-se uma subida de 26,8%, face aos 13,36 mil milhões de patacas registados a igual período de 2017, acrescenta a DSEC.

O valor exportado de mercadorias no mesmo período alcançou 1,94 mil milhões de patacas, tendo aumentado 3,4%, comparativamente com igual período do ano passado. Desse valor, 1,70 mil milhões de patacas corresponderam a reexportações, que cresceram mais 7%. A exportação doméstica caiu 16,1%, para 244 milhões de patacas.

Nos dois primeiros meses do ano, o valor importado de mercadorias situou-se em 15,01 mil milhões de patacas, ou seja, mais 30,6% em termos anuais. Por conseguinte, o défice da balança comercial nos dois primeiros meses do corrente ano alargou-se, atingindo 13,07 mil milhões de patacas.

O valor exportado de mercadorias para a China continental no período de Janeiro a Fevereiro atingiu 323 milhões de patacas, mais 38,4%, em termos anuais. As nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas representaram 97,8% das mercadorias exportadas para a China continental, tendo crescido 46,7%, em termos anuais.

Já os valores exportados de mercadorias para Hong Kong, de 1,23 mil milhões de patacas, para a União Europeia, de 21 milhões de patacas, e para os Estados Unidos da América, de 19 milhões de patacas, diminuíram 2%, 33,2% e 39,4%, respectivamente, em termos anuais. O valor de mercadorias exportado para os países de “Uma Faixa, Uma Rota”, excluindo a região “Grande China”, cresceu 54,7%, em termos anuais.

Em termos de mercadorias, foram exportadas 1,84 mil milhões de patacas de produtos não têxteis, ou seja, mais 3,2%, em termos anuais. As máquinas, aparelhos e suas partes, corresponderam a 333 milhões de patacas, aumentando 403,3%. Já o valor exportado de joalharia com diamantes, 175 milhões de patacas, desceu 33,4%. Os produtos têxteis e vestuário, atingiram os 99 milhões de patacas, mais 7,2%, em termos anuais.

C.A.