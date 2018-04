Reserva Financeira com activo total de 500 mil milhões de patacas

A Reserva Financeira de Macau registou no final de Janeiro um activo total de 500 mil milhões de patacas, de acordo com dados divulgados ontem no Boletim Oficial.

Segundo a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), em Dezembro de 2017 os activos totais da Reserva Financeira de Macau eram de aproximadamente 491 mil milhões de patacas. Os números agora divulgados demonstram uma subida de 1,8% em relação ao mês anterior.

A Reserva Financeira de Macau foi criada em Fevereiro de 2012, e é gerida pela Autoridade Monetária e Cambial de Macau. De acordo com o regime jurídico que a regulamenta, a Reserva Financeira é constituída por três blocos: uma reserva básica, equivalente a 150 por cento da despesa do Governo, que só pode ser usada em casos excepcionais; uma reserva extraordinária, equivalente aos saldos remanescentes após a satisfação da reserva básica, e ainda uma reserva cambial.