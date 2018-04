Relatório da CEM revela resultados rentáveis no ano passado

A Companhia de Electricidade de Macau (CEM) anunciou ontem resultados líquidos de 793 milhões de patacas no final do exercício de 2017, mais 47 milhões de patacas do que no ano anterior. O relatório anual e as demonstrações financeiras referentes a 2017 foram aprovadas ontem durante a assembleia-geral anual da CEM.

Segundo um comunicado da empresa, o total do consumo de energia eléctrica atingiu os 5.377 GWh (gigawatt/hora), um aumento de 2,3% em relação ao ano transacto.

Na assembleia-geral, a presidente executiva da empresa, Pansy Ho, lembrou o tufão Hato que atingiu a rede energética de Macau em Agosto de 2017, e realçou que foi “graças ao apoio da comunidade de Macau e dos esforços incessantes dos empregados da CEM” que o fornecimento de energia foi reposto de forma rápida.

O comunicado sublinha ainda que a CEM “continuou a investir em importantes infra-estruturas locais, com o objectivo de melhorar a fiabilidade do fornecimento de energia e fazer face ao constante crescimento da procura de energia”.

A despesa de capital da CEM em 2017 foi de 1,52 mil milhões de patacas, tendo a sua maioria sido investida nas redes de transporte, distribuição de energia e projectos relacionados como a produção de energia, incluindo as subestações primárias no Hospital Conde S. Januário e a Ilha Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai- Macau, entre outros.