Receitas da Macau Legend sobem 24,8% mas empresa não evita perdas

O grupo Macau Legend anunciou receitas no valor de 1,8 mil milhões de dólares de Hong Kong em 2017, um aumento de 24,8% em relação ao ano anterior. De acordo com um comunicado divulgado, o grupo indicou que as receitas do jogo subiram 27%, para 1,2 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Porém, o prejuízo líquido anual da empresa liderada por David Chow continuou a aumentar em 2017. Segundo o comunicado, o grupo registou um prejuízo líquido de 507,3 milhões de dólares de Hong Kong, um aumento de 229,8 milhões em relação ao período homólogo, avançou o comunicado.

De acordo com a empresa, o prejuízo deveu-se à cessação de capitalização de juros relacionados com o hotel Legend Palace e ao tufão Hato, cuja passagem por Macau, em agosto passado, causou dez mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 278,2 milhões de dólares de Hong Kong, um aumento de 29% em relação a 2016.

Os resultados de 2017 incluíram, também, o primeiro ano completo de operações de um casino no Laos, o Savan Legend, anteriormente denominado como Savan Vegas Hotel and Entertainment Complex.

As receitas de não-jogo registaram também um aumento de 20,6% para 26 milhões de dólares de Hong Kong.

A Macau Legend tem em curso, em Portugal, um projecto de requalificação da zona ribeirinha de Setúbal, orçado em cerca de 246 milhões de euros. No final do ano passado, o grupo controlava um total de 194 mesas de jogo em Macau, contra 179 no ano anterior.