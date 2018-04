Propostas atingem perto de 1 milhão de patacas por alvarás de táxis eléctricos

Propostas entre as 810 e as 980 mil patacas foram aceites no concurso público para a concessão de alvarás de exploração de 100 táxis eléctricos, informou ontem a Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT). O preço base de cada alvará era de duzentas mil patacas, sendo que a lista provisória dos resultados será afixada hoje.

O acto público da abertura das propostas decorreu ontem, tendo sido apreciadas 1024 propostas, cujos preços aceites variaram entre as 810.101 e as 988.080 patacas. Do total, houve 43 desistências e 13 propostas não admitidas.

O Governo lançou em Fevereiro o concurso público para a concessão de 100 alvarás de exploração de táxis por oito anos, exigindo a utilização de veículos eléctricos. Embora esta exigência tenha suscitado críticas por parte do sector, foram recebidas 1024 propostas, um número superior às propostas recebidas nos concursos dos últimos três anos, atribuindo a este concurso público a maior percentagem de participação, adiantou a DSAT.