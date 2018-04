Piscina Estoril reabre ao público a 1 de Abril

Após a realização de várias obras de optimização, a Piscina Estoril irá reabrir ao público no próximo dia 1 de Abril, permanecendo assim até 30 de Novembro. Relativamente aos horários, a piscina estará aberta diariamente, das 07h00 às 22h30, com pausa entre as 12h00 e as 13h00, com excepção de segunda-feira, dia em que estará aberta apenas a partir das 13h00, segundo informou ontem o Instituto do Desporto.

O organismo que tutela o desporto acrescentou ainda que o preço dos bilhetes é de 15 patacas (adultos), cinco patacas (crianças com menos de 12 anos) e sete patacas (para portadores de deficiência). Existem ainda passes mensais, trimestrais e para a época balnear, devendo os mesmos ser adquiridos na bilheteira da piscina, mediante a apresentação de duas fotografias e de uma fotocópia do documento de identificação de Macau válido.