Pintura contemporânea do acervo do MAM em exposição

Inaugura-se hoje na sala de exposições temáticas do Museu de Arte de Macau (MAM) a exposição “Pintura Moderna da Colecção do MAM”. A mostra integra 38 trabalhos de pintura contemporânea de 42 artistas do interior da China, de Macau, Portugal e França.

A exposição, que contempla paisagem e retrato, apresenta uma diversidade de estilos e técnicas, nomeadamente óleo, acrílico e técnica mista. “Os quadros retratam uma grande riqueza de emoções e condições de vida complexas entre as pessoas e a natureza, as pessoas e a sociedade e pessoas entre si, revelando ainda a abertura de pensamento e as particularidades artísticas de Macau que advém do seu papel enquanto local de integração cultural entre o ocidente e o oriente”, pode ler-se no comunicado remetido pelo Instituto Cultural. As obras expostas abarcam um período que vai da década de 1980 até ao presente, “reflectindo os primeiros resultados da colecção de arte moderna do MAM”.

A pintura modernista veio quebrar os anteriores limites do realismo, permitindo uma grande diversidade de novas formas artísticas. Um movimento que também influenciou o desenvolvimento da pintura em Macau ao longo dos últimos 30 anos, explica o organismo. Com a mostra “Pintura Moderna da Colecção do MAM”, o museu procura “dar a conhecer importantes obras do seu espólio de arte moderna, permitindo aos visitantes apreciarem algumas características de quadros modernistas: concentração e aperfeiçoamento, generalização e simplificação, saliência e exagero de objectos reais; simplificação estrutural ou reorganização de forma gráfica; alcance do apogeu da percepção de cor e luz na análise destes elementos; expressão do estado psicológico e temperamento do autor através de conceitos criativos abstractos”, pode ler-se na mesma nota.

Os artistas expostos, provenientes do interior da China, de Macau e de países europeus, abrangem, na sua idade, um intervalo de sessenta e sete anos. “A vida é preenchida por cenários; artistas de diferentes épocas, locais e contextos culturais levam o público a observar os diferentes cenários que se desenrolam no caminho de uma vida e a sentir o alto nível, a profundidade e o calor das obras de arte moderna”, acrescenta o IC. A mostra pode ser visitada até 29 de Abril, entre as 10 e as 19 horas, com entrada livre.