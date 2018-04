Lucros da CTM descem 19% em 2017

A Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) anunciou ontem lucros líquidos de 880 milhões de patacas no final do exercício de 2017, menos 19% do que em 2016.

O presidente executivo da CTM, Vandy Poon, justificou durante a conferência de imprensa que esta diminuição aconteceu devido às “múltiplas pressões para as reduções tarifárias”. Em 2016, a CTM tinha registado lucros de 1,08 mil milhões de patacas.

“Apesar de tudo, investimos 385 milhões de patacas, o que demonstra a determinação da CTM em contribuir para a comunidade”, afirmou Vandy Poon.

O presidente executivo da empresa afirmou estar confiante na criação “do serviço 5G ao mesmo ritmo que a China continental e Hong Kong”, anunciando que vão ser realizados testes durante o quarto trimestre de 2018.

Vandy Poon destacou o reforço do serviço de wi-fi nos ‘ferries’ que fazem a ligação entre Hong Kong e Macau, bem como em várias zonas da cidade.

A melhoria da cobertura da rede CTM wi-fi foi um dos destaques do ano para o responsável, sublinhando que a rede 4G+ chega já “a mais de 863 mil pessoas”.

A base de clientes de telemóvel da empresa aumentou cerca de 13%, terminando o ano com 970.384 clientes.

Os clientes utilizadores de internet também aumentaram, sendo agora mais 4% do que em 2016.