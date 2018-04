Líderes da China e Coreia do Norte reúnem-se em Pequim

Os líderes da China e da Coreia do Norte reuniram-se na capital chinesa, informou a agência noticiosa chinesa Xinhua, na que foi a primeira viagem ao estrangeiro de Kim Jong Un desde que assumiu o poder, em 2011. A imprensa norte-coreana também informou que Kim Jong-un se deslocou à China com a sua esposa. A Xinhua adiantou que Kim fez uma viagem não oficial à China, de domingo a quarta-feira, e se reuniu com Xi Jinping, a pedido deste. “Tive discussões frutuosas com (o Presidente) Xi Jinping sobre o desenvolvimento das relações entre os dois partidos e entre os dois países, as nossas situações internas respectivas, a manutenção da paz e a estabilidade na península coreana, entre outras questões”, declarou Kim, durante um banquete oferecido por Xi, informou a agência noticiosa chinesa. A agência noticiosa norte-coreana adiantou que Kim confirmou ter mantido conversações “profundas” com Xi e a chinesa que Kim declarou que a Coreia do Norte está “comprometida com a desnuclearização”. Na segunda-feira houve várias notícias relativas à entrada na estação ferroviária da capital chinesa de um comboio blindado, onde supostamente estaria o líder da Coreia da Norte, e que motivaram uma forte subida das medidas de segurança.

