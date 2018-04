Fotografias de Au Thien Yn no Clube Militar

Um conjunto de cerca de 70 trabalhos fotográficos do designer de arquitectura Au Thien Yn está desde ontem em exposição no Clube Militar de Macau, numa mostra intitulada “Sentimentos e Paixão”, integrada no Projecto de Promoção dos Artistas de Macau apoiado pela Fundação Macau. Ontem foi também lançado um livro com as fotografias do artista, membro da Sociedade Real Fotográfica do Reino Unido.

Au Thien Yn estuda e investiga técnicas fotográficas desde 1960. Durante 10 anos, entre 1978 e 1988, percorreu o país para fotografar os costumes das populações e a natureza da China continental, cobrindo um período que se prolongou desde o início da reforma à abertura ao exterior, indica uma nota da Fundação Macau.

Entre as 70 obras expostas até 3 de Abril há imagens de monumentos e paisagens de Macau. Nas paredes da sala de exposições do Clube Militar há vistas luminosas sobre os lagos de Nam Van e de Sai Van, a capela da Nossa Senhora da penha, o Farol da Guia, o Centro de Ciência de Macau, o Centro Ecuménico Kun Iam, as Casas-Museu da Taipa, entre outras referências turísticas.

Au Thien Yn trabalha com os efeitos da luz e das sombras para definir e vincar aspectos da arquitectura de Macau, desenhando as silhuetas das arquitecturas de influências chinesas e ocidentais nas suas imagens. A estes estilos que capta nas suas fotografias usando as luzes contrastadas do entardecer, o artista chamou de “Eternidade Gloriosa”. Este conceito pretende mostrar o contexto histórico e cultural específico do território em composições únicas da autoria de Au Thien Yn, indica a nota oficial.

O artista realizou já exposições em diversas cidades chinesas, incluindo Pequim, Guangzhou, Xinhui e Zhuzhou, assim como em Taiwan.